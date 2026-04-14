UBS stuft LVMH auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für LVMH nach Umsatzzahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 640 Euro belassen. Operativ habe sich der Luxusgüterkonzern querbeet verbessert, schrieb Zuzanna Pusz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Konflikt im Nahen Osten sei jedoch eine Belastung. Investoren dürften sich zumindest auf kurze Sicht zurückhalten./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 23:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 23:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,65 % und einem Kurs von 474,2EUR auf Tradegate (14. April 2026, 12:14 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Zuzanna Pusz
Analysiertes Unternehmen: LVMH
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 640
Kursziel alt: 640
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Zuzanna Pusz
Analysiertes Unternehmen: LVMH
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 640
Kursziel alt: 640
Währung: EUR
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