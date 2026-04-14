UBS stuft LVMH auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für LVMH nach Umsatzzahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 640 Euro belassen. Operativ habe sich der Luxusgüterkonzern querbeet verbessert, schrieb Zuzanna Pusz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Konflikt im Nahen Osten sei jedoch eine Belastung. Investoren dürften sich zumindest auf kurze Sicht zurückhalten./rob/bek/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 23:19 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,65 % und einem Kurs von 474,2EUR auf Tradegate (14. April 2026, 12:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Zuzanna Pusz

Analysiertes Unternehmen: LVMH

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 640

Kursziel alt: 640

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 640,00 € , was eine Steigerung von +32,85% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer