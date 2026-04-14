AKTIE IM FOKUS
Gewinnmitnahmen bei Aixtron gehen weiter nach Oddo-Abstufung
- Aixtron-Aktien gaben wegen Gewinnmitnahmen nach
- Kurs fiel vormittags um bis zu 3,1 Prozentpunkte
- Oddo BHF stuft Aixtron von Outperform auf Neutral
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Aixtron zollen am Dienstag weiter ihrem guten Lauf Tribut. Am Vormittag sank der Kurs des Halbleiterausrüsters um bis zu 3,1 Prozent und gehörte damit zu den klaren Verlierern in einem Marktumfeld, das sich ansonsten erholt zeigte. Nach dem Hoch seit Januar 2024, das vor dem Wochenende bei 38,27 Euro markiert worden war, hatte es am Vortag schon Gewinnmitnahmen gegeben. Zuletzt war das Minus am Dienstag mit 36,10 Euro 1,8 Prozent groß.
Anleger folgten damit auch der Investmentbank Oddo BHF, die die Aktien von Aixtron am Dienstag von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft hat. Inzwischen sei bis 2027 ein optimaler Geschäftsverlauf eingepreist, begründete der Analyst Martin Marandon-Carlhian diesen Schritt. Denn in diesem Jahr haben sich die Titel mehr als verdoppelt, was vor allem an einer Rally liegt, die Ende Februar eingeleitet wurde. Der Experte sieht kaum noch Spielraum für positive Überraschungen, auch wenn er betonte, dass es an einer starken Umsatzerholung des Chipausrüsters grundsätzlich keine Zweifel gebe./tih/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIXTRON Aktie
Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,75 % und einem Kurs von 36,08 auf Tradegate (14. April 2026, 12:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIXTRON Aktie um +12,07 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,65 %.
Die Marktkapitalisierung von AIXTRON bezifferte sich zuletzt auf 4,09 Mrd..
AIXTRON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4100 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,50EUR. Von den letzten 6 Analysten der AIXTRON Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 33,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 38,00EUR was eine Bandbreite von -8,15 %/+5,76 % bedeutet.
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Die Aktien von Aixtron haben seit Anfang März mehr als 30 Prozent zugelegt. Dabei sind die kurzfristigen Aussichten eher mäßig, langfristig gibt es hingegen gute Perspektiven bei der Gesellschaft aus Aachen.
Auf dem aktuellen Niveau ist die Bewertung der Aktie relativ hoch. Das KGV 2026e steht bei 60. Die Analysten der Deutschen Bank reagieren auf die jüngsten Entwicklungen und stufen die Aktie von Aixtron ab.
Bisher haben sie eine Kaufempfehlung für die Papiere von Aixtron ausgesprochen. Das Kursziel stand bei 31,00 Euro. In der heutigen Studie liegt das Votum für die Papiere von Aixtron auf „halten“. Das Kursziel wird hingegen nach oben angepasst. Es steigt auf 38,00 Euro.
Die Papiere von Aixtron (WKN: A0WMPJ, ISIN: DE000A0WMPJ6, https://www.4investors.de/aktien/aixtron.php, https://www.4investors.de/archiv/aktien/aixtron.php) geben 2,5 Prozent auf 37,22 Euro nach. In den vergangenen zwölf Monaten schafft die Aktie ein Plus von 277 Prozent.
https://www.google.com/amp/s/www.4investors.de/nachrichten/a…