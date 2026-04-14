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    AKTIE IM FOKUS

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    Gewinnmitnahmen bei Aixtron gehen weiter nach Oddo-Abstufung

    Für Sie zusammengefasst
    • Aixtron-Aktien gaben wegen Gewinnmitnahmen nach
    • Kurs fiel vormittags um bis zu 3,1 Prozentpunkte
    • Oddo BHF stuft Aixtron von Outperform auf Neutral
    AKTIE IM FOKUS - Gewinnmitnahmen bei Aixtron gehen weiter nach Oddo-Abstufung
    Foto: AIXTRON

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Aixtron zollen am Dienstag weiter ihrem guten Lauf Tribut. Am Vormittag sank der Kurs des Halbleiterausrüsters um bis zu 3,1 Prozent und gehörte damit zu den klaren Verlierern in einem Marktumfeld, das sich ansonsten erholt zeigte. Nach dem Hoch seit Januar 2024, das vor dem Wochenende bei 38,27 Euro markiert worden war, hatte es am Vortag schon Gewinnmitnahmen gegeben. Zuletzt war das Minus am Dienstag mit 36,10 Euro 1,8 Prozent groß.

    Anleger folgten damit auch der Investmentbank Oddo BHF, die die Aktien von Aixtron am Dienstag von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft hat. Inzwischen sei bis 2027 ein optimaler Geschäftsverlauf eingepreist, begründete der Analyst Martin Marandon-Carlhian diesen Schritt. Denn in diesem Jahr haben sich die Titel mehr als verdoppelt, was vor allem an einer Rally liegt, die Ende Februar eingeleitet wurde. Der Experte sieht kaum noch Spielraum für positive Überraschungen, auch wenn er betonte, dass es an einer starken Umsatzerholung des Chipausrüsters grundsätzlich keine Zweifel gebe./tih/jha/

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIXTRON Aktie

    Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,75 % und einem Kurs von 36,08 auf Tradegate (14. April 2026, 12:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIXTRON Aktie um +12,07 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,65 %.

    Die Marktkapitalisierung von AIXTRON bezifferte sich zuletzt auf 4,09 Mrd..

    AIXTRON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4100 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,50EUR. Von den letzten 6 Analysten der AIXTRON Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 33,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 38,00EUR was eine Bandbreite von -8,15 %/+5,76 % bedeutet.




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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um falsche bzw. veraltete Short‑Interest‑Daten und deren Einfluss auf die Bewertung, fundamentale Treiber wie KI/Micro‑LED sowie Einsatz von AIXTRON‑Maschinen (u.a. Infineon/Power‑Fab Dresden), das erwartete Momentum Richtung H2/26 und die Frage nach weiterer Upside nach der jüngsten Rally.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber AIXTRON eingestellt.

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