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    Porsche AG Aktie verzeichnet Tagesgewinn - 14.04.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Porsche AG Aktie bisher um +3,76 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Porsche AG Aktie.

    Besonders beachtet! - Porsche AG Aktie verzeichnet Tagesgewinn - 14.04.2026
    Foto: Marijan Murat - dpa

    Porsche AG ist ein führender Hersteller von Premium-Sportwagen mit einer starken Marktstellung und einem unverwechselbaren Markenimage.

    Porsche AG Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 14.04.2026

    Die Porsche AG Aktie kann am heutigen Handelstag um +3,76 % auf 43,37 zulegen. Das sind +1,57  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,43 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Porsche AG Aktie. Nach einem Plus von +2,43 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 43,37, mit einem Plus von +3,76 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

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    Der Kurs der Porsche AG Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -3,25 %.

    Allein seit letzter Woche ist die Porsche AG Aktie damit um +11,11 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,45 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Porsche AG eine negative Entwicklung von -8,36 % erlebt.

    Porsche AG Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +11,11 %
    1 Monat +15,45 %
    3 Monate -3,25 %
    1 Jahr -6,39 %
    Stand: 14.04.2026, 12:41 Uhr

    Informationen zur Porsche AG Aktie

    Es gibt 456 Mio. Porsche AG Aktien. Damit ist das Unternehmen 19,78 Mrd. € wert.

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    Ob die Porsche AG Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Porsche AG Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Porsche AG

    +3,30 %
    +11,11 %
    +15,45 %
    -3,25 %
    -6,39 %
    -64,70 %
    -55,02 %
    ISIN:DE000PAG9113WKN:PAG911



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    Markt Bote
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