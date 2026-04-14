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    TKMS - Aktie zeigt Schwäche - 14.04.2026

    Am heutigen Handelstag muss die TKMS Aktie bisher Verluste von -2,68 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der TKMS Aktie.

    Besonders beachtet! - TKMS - Aktie zeigt Schwäche - 14.04.2026
    Foto: Petra Nowack - 1757462848

    TKMS Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 14.04.2026

    Mit einer Performance von -2,68 % musste die TKMS Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,63 %, geht es heute bei der TKMS Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei TKMS, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -10,39 % Verlust nach sich zog.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -2,51 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,10 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von TKMS +28,52 % gewonnen.

    TKMS Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,51 %
    1 Monat -6,10 %
    3 Monate -10,39 %
    1 Jahr -10,83 %
    Stand: 14.04.2026, 12:41 Uhr

    Informationen zur TKMS Aktie

    Es gibt 64 Mio. TKMS Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,32 Mrd. € wert.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BAE Systems, Leonardo und Co.

    BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,51 %. Leonardo notiert im Minus, mit -1,04 %. General Dynamics notiert im Plus, mit +0,03 %. Huntington Ingalls Industries verliert -0,15 %

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    Ob die TKMS Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TKMS Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    TKMS

    -2,57 %
    -2,51 %
    -6,10 %
    -10,39 %
    -8,34 %
    ISIN:DE000TKMS001WKN:TKMS00



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