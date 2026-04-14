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    Erneut hunderte Flugausfälle bei bestreikter Lufthansa

    Für Sie zusammengefasst
    • Pilotenstreik lässt hunderte Flüge ausfallen
    • Am Mittwoch und Donnerstag drohen weitere Ausfälle
    • 100-Jahresfest der Lufthansa vom Streik betroffen
    ROUNDUP - Erneut hunderte Flugausfälle bei bestreikter Lufthansa
    Foto: Boris Roessler - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei der Lufthansa gehen die Streiks des fliegenden Personals mit kaum veränderter Härte weiter. Am Dienstag fielen durch den zweiten Streiktag der Piloten erneut hunderte Flüge der Kerngesellschaft und der Regionaltochter Cityline aus. Auch am Mittwoch und Donnerstag ist mit einer ähnlichen Situation zu rechnen, weil dann die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter ihre Arbeit niederlegen.

    Die Lufthansa-Aktie lag nach dem Dienstagmittag in einem freundlichen Dax 1,1 Prozent im Plus bei 7,85 Euro. Wieder etwas gesunkene Ölpreise ließen einige Anleger bei den Papieren zugreifen. Vor dem Ausbruch des Iran-Kriegs lag der Kurs allerdings noch deutlich höher bei über 9 Euro.

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    Allein an ihren Drehkreuzen Frankfurt und München musste Deutschlands größte Fluggesellschaft für Dienstag mehr als 900 Starts und Landungen absagen. Starts des am Montag erstmals bestreikten Lufthansa-Ferienfliegers Eurowings fanden hingegen in Berlin, Düsseldorf und weiteren Flughäfen wieder planmäßig statt. Im Streit um die Betriebsrenten der Piloten wurde auch die Lufthansa Cargo bestreikt.

    Fünfte Streikwelle zum Festakt

    Mit der fünften Streikwelle des fliegenden Personals ab Mittwoch wird auch der für diesen Tag geplante Festakt zum 100. Jahrestag der Gründung der ersten Lufthansa überschattet. Die Gewerkschaften planen eine Kundgebung vor der Unternehmenszentrale am Frankfurter Flughafen. Zu der Lufthansa-Veranstaltung im neuen Besucherzentrum des Unternehmens werden unter anderen Bundeskanzler Friedrich Merz und Verkehrsminister Patrick Schnieder (beide CDU) erwartet.

    Zwischen den Tarifparteien sind die Fronten weiterhin verhärtet. Während die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit Angebote zu den strittigen Fragen um Betriebsrenten und Einkommen verlangt, lehnt das Management jedwede Kostensteigerungen bei der ertragsschwachen Kern-Airline ab. Jeder Streik verkleinere die betroffene Fluggesellschaft, hatte Personalchef Michael Niggemann gewarnt.

    Ähnlich ist die Situation bei der Kabinengewerkschaft Ufo, die für bessere Arbeitsbedingungen nach dem Manteltarifvertrag streikt und für die Beschäftigten der Cityline einen Sozialplan erreichen will. In einem Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Dienstag) hat Lufthansa-Chef Carsten Spohr klargemacht, dass Vorstand und Aufsichtsrat an der beschlossenen Strategie festhalten: "Wir operieren Flugzeuge ausschließlich dort, wo sie Wert generieren."/ceb/DP/men

    Deutsche Lufthansa

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    ISIN:DE0008232125WKN:823212

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,08 % und einem Kurs von 7,85 auf Tradegate (14. April 2026, 12:46 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um +3,04 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,76 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,45 Mrd..

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2000 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,6250EUR. Von den letzten 8 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -24,07 %/+13,90 % bedeutet.




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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung und Risikobewertung der Lufthansa-Aktie. Diskussionen fokussieren auf Treibstoffkosten, Tarifkonflikte und Pilotenstreiks als Belastung für Gewinne, potenziell schwächere Nachfrage und Einfluss auf den Kurs. Manche halten den Kurs als zu optimistisch oder nicht ausreichend eingepreist, andere sehen Chancen durch Verhandlungen oder größere Investoren; auch Derivate-Positionen und das Stammkapital werden diskutiert.

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