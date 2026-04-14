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    Credo Technology Group Holding Aktie verzeichnet deutlichen Tagesgewinn - 14.04.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Credo Technology Group Holding Aktie bisher um +16,49 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Credo Technology Group Holding Aktie.

    Besonders beachtet! - Credo Technology Group Holding Aktie verzeichnet deutlichen Tagesgewinn - 14.04.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Credo Technology Group Holding ist ein aufstrebender Anbieter von Hochleistungs-Halbleiterlösungen, spezialisiert auf SerDes-Chips und Ethernet-Lösungen für Rechenzentren. Mit innovativen Low-Power-Produkten konkurriert es mit Branchengrößen wie Broadcom und Intel.

    Credo Technology Group Holding Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 14.04.2026

    Mit einer Performance von +16,49 % konnte die Credo Technology Group Holding Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +12,35 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Credo Technology Group Holding Aktie. Nach einem Plus von +12,35 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 156,52$. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Credo Technology Group Holding in den letzten drei Monaten Verluste von -6,79 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche ist die Credo Technology Group Holding Aktie damit um +54,39 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +32,36 %. Im Jahr 2026 gab es für Credo Technology Group Holding bisher ein Plus von +1,96 %.

    Credo Technology Group Holding Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +54,39 %
    1 Monat +32,36 %
    3 Monate -6,79 %
    1 Jahr +275,37 %
    Stand: 14.04.2026, 12:52 Uhr

    Informationen zur Credo Technology Group Holding Aktie

    Es gibt 184 Mio. Credo Technology Group Holding Aktien. Damit ist das Unternehmen 24,47 Mrd. € wert.

    Credo Technology Group Holding Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Credo Technology Group Holding Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Credo Technology Group Holding Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Credo Technology Group Holding

    +19,16 %
    +58,89 %
    +36,22 %
    -6,79 %
    +275,37 %
    +1.586,03 %
    +1.274,25 %
    ISIN:KYG254571055WKN:A3DDQ5



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