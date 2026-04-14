Vertiv Holdings Registered (A) Aktie heute im Plus - 14.04.2026

Die Vertiv Holdings Registered (A) Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +2,61 % auf 261,65€ zulegen. Das sind +6,65 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,29 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Vertiv Holdings Registered (A) Aktie. Nach einem Plus von +1,29 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 261,65€, mit einem Plus von +2,61 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Vertiv Holdings ist ein führender Anbieter von kritischen digitalen Infrastrukturen, spezialisiert auf Stromversorgung, Kühlung und IT-Management. Mit einem starken globalen Netzwerk und innovativen Lösungen konkurriert es mit Unternehmen wie Schneider Electric und Eaton. Vertivs Alleinstellungsmerkmal ist die Anpassungsfähigkeit seiner Lösungen an spezifische Kundenbedürfnisse.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Vertiv Holdings Registered (A) über einen Zuwachs von +75,69 % freuen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +18,48 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,82 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +80,61 % gewonnen.

Vertiv Holdings Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +18,48 % 1 Monat +13,82 % 3 Monate +75,69 % 1 Jahr +315,63 %

Informationen zur Vertiv Holdings Registered (A) Aktie

Stand: 14.04.2026, 12:53 Uhr

Es gibt 383 Mio. Vertiv Holdings Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 99,30 Mrd. € wert.

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Ob die Vertiv Holdings Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Vertiv Holdings Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.