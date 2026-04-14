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    Boom bei J&J

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    Rekordzahlen und Dividende: Johnson & Johnson fährt 2026 Vollgas!

    Johnson & Johnson steigert Umsatz und Gewinn im ersten Quartal 2026 stark. Mit neuen Zulassungen und einem robusten Ausblick setzt der Konzern auf weiteres Wachstum. Doch wird das Unternehmen seine Versprechen halten?

    Für Sie zusammengefasst
    Boom bei J&J - Rekordzahlen und Dividende: Johnson & Johnson fährt 2026 Vollgas!
    Foto: ZUMAPRESS.com | Andre M. Chang - picture alliance

    Johnson & Johnson ist mit deutlichem Rückenwind ins Jahr 2026 gestartet.

    Johnson & Johnson

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    ISIN:US4781601046WKN:853260

    Der US-Konzern steigerte seinen Umsatz im ersten Quartal um 9,9 Prozent auf 24,1 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,14 US-Dollar. Bereinigt verdiente das Unternehmen 2,70 US-Dollar je Aktie.

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    Vorstandschef Joaquin Duato sprach von einem starken Jahresauftakt. Die Tiefe des Portfolios und der Pipeline sei "unübertroffen". Zugleich verwies Duato auf mehrere wichtige Zulassungen im Quartal, darunter ICOTYDE in den Vereinigten Staaten zur Behandlung von mittelschwerer bis schwerer Plaque-Psoriasis (Schuppenflechte) und VARIPULSE Pro in Europa mit einer neuen, fünfmal schnelleren Pulssequenz (Technologie zur Behandlung von Vorhofflimmern).

    Beim Ausblick wird Johnson & Johnson zuversichtlicher

    Das Unternehmen hob seine Prognose für 2026 an und erwartet nun einen ausgewiesenen Umsatz von 100,8 Milliarden US-Dollar. Das entspräche am Mittelpunkt der Spanne einem Wachstum von 7,0 Prozent. Beim bereinigten Gewinn je Aktie peilt der Konzern nun 11,55 US-Dollar an, was einem Plus von 7,1 Prozent entsprechen würde.

    Auch für Dividendenanleger liefert der Konzern eine gute Nachricht. Johnson & Johnson erhöht die vierteljährliche Dividende um 3,1 Prozent von 1,30 auf 1,34 US-Dollar je Aktie. Damit hebt das Unternehmen seine Ausschüttung bereits das 64. Jahr in Folge an. Auf das Gesamtjahr gerechnet steigt die Dividende damit von 5,20 auf 5,36 US-Dollar je Aktie. Die nächste Quartalsdividende soll am 9. Juni 2026 ausgezahlt werden.

    Unter dem Strich zeigt der Konzern damit nicht nur operative Stärke, sondern sendet auch ein klares Signal an den Markt: Das Wachstum soll an Breite gewinnen, und die Pipeline bleibt der wichtigste Treiber für die nächsten Jahre.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Johnson & Johnson Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,05 % und einem Kurs von 202,4EUR auf Tradegate (14. April 2026, 12:56 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
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