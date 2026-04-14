XTB ist Online-Broker des Jahres 2026 bei CFD & Forex laut Brokerwahl (FOTO)
Foto: adobe.stock.com
Berlin (ots) -
- 52.000 Teilnehmer sorgen für klares Urteil
- XTB gewinnt in CFD- Kategorie zum vierten Mal in Folge
- XTB - die Investment App, bei der Dein Geld für Dich arbeitet
Die Liste an Auszeichnungen kann sich bei XTB schon zum Anfang des Jahres sehen
lassen: Gerade ist der Online-Broker von Brokerwahl zum Broker des Jahres
gewählt worden. Konkret sichert sich XTB in der Kategorie CFD, die in diesem
Jahr CFD- und Forex-Broker zusammenfasst, den 1. Platz - bereits zum vierten Mal
in Folge. Zuvor war XTB im März von Börse-Online zum Besten Online-Broker
gewählt worden.
Die Wahl von Brokerwahl , bei der sich zwischen dem 01. und 31. März 2026 über
52.000 Trader, Anleger und Investoren beteiligten, gehört zu den wichtigsten
Vergleichen ihrer Art. Entsprechend erfreut zeigt sich Jens Chrzanowski,
Deutschland-Chef von XTB, über die Platzierung: "Diejenigen, die am besten
entscheiden können, ob ein Service und ein Angebot erstklassig sind, haben
abgestimmt und damit ein klares Zeichen gesetzt sowie ein Votum für XTB
abgegeben. Ihr Urteil macht klar: Vertrauen, Qualität und Leistung machen den
Unterschied - unter diesen Voraussetzungen als Beste abgeschnitten zu haben,
bestätigt unsere Leistung und ist für uns Ansporn, unseren Kunden weiterhin die
bestmögliche Trading-Erfahrung zu bieten", so der Brokerage-Experte.
Die Brokerwahl ist eine der renommiertesten Auszeichnungen des Landes. Bereits
seit 2001 findet unter Brokerwahl.de die Wahl zum Broker des Jahres statt.
"Die jüngste Auszeichnung ist unter anderem natürlich unserer Erfahrung im
Bereich CFDs geschuldet - dabei wollen wir aber betonen, dass sich unser Angebot
nicht nur an aktive Trader richtet, sondern wir mit Aktien, ETFs und Sparplänen
auch Produkte für Anlegerinnen und Anleger bieten. Bei XTB können diese ihr
Kapital arbeiten lassen - jeweils mit den Finanzinstrumenten, die am besten
ihrem Risikoprofil und Anlagehorizont entsprechen.
Hierzu passt, dass XTB im März bereits in der Leserwahl des beliebten
Anlegermagazins Börse-Online zum Besten Online-Broker gekürt worden ist, und
zwar in der Rubrik "Reiner Online-Broker".
***
Über XTB
Die XTB Investment App unterstützt Menschen weltweit dabei, ihr Geld smarter und
sicherer anzulegen. Über 2 Millionen Nutzerinnen und Nutzer erreichen mit XTB
ihre finanziellen Ziele. Mit der App können Anlegerinnen und Anleger in Aktien
und ETFs investieren, individuelle Investmentpläne erstellen und CFDs auf
Indizes, Währungen, Rohstoffe und Kryptowährungen handeln. Darüber hinaus bietet
XTB die Möglichkeit, Zinsen auf nicht investierte Gelder zu erhalten sowie
Online- und In-Store-Zahlungen und Geldabhebungen in mehreren Währungen über die
eWallet zu verwalten.
Die XTB App zählt zu den führenden Plattformen für Investments, Marktanalysen
und Finanzbildung. Nutzerinnen und Nutzer profitieren von einer umfangreichen
Mediathek mit Lernmaterialien, Videos, Webinaren und Kursen, die sie unabhängig
von ihrer Handelserfahrung dabei unterstützen, bessere Anlageentscheidungen zu
treffen. Der Kundenservice ist in 20 Sprachen verfügbar und steht an fünf Tagen
die Woche rund um die Uhr per E-Mail, Chat oder Telefon zur Verfügung. XTB wurde
in Deutschland mehrfach ausgezeichnet, darunter Platz 1 bei der Brokerwahl 2025
in der Kategorie CFD, das Handelsblatt-Urteil "Sehr gut" für den ETF-Sparplan
sowie Platz 1 als CFD-Broker 2024 bei Brokervergleich.de.
Mit 13 Büros weltweit - darunter einer Niederlassung in Berlin - beschäftigt XTB
mehr als 1.200 Mitarbeitende, von denen über 40 Prozent an der Weiterentwicklung
der hauseigenen Investment-Technologie arbeiten.
XTB wurde 2004 in Polen gegründet und ist ein technologieorientiertes
Unternehmen, das von mehreren Behörden weltweit reguliert wird, darunter die
polnische Finanzaufsichtsbehörde KNF, die Cyprus Securities and Exchange
Commission CYSEC und die UK Financial Conduct Authority FCA. Seit 2016 ist XTB
an der Warschauer Börse notiert (ISIN: PLXTRDM00011).
Besuchen Sie https://www.xtb.com/de für mehr Informationen.
Facebook: https://www.facebook.com/xtbde/
Twitter: https://twitter.com/xtbde
Instagram: https://www.instagram.com/xtb_de
YouTube: https://www.youtube.com/xtbde
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/xtb-deutschland/
Pressekontakt:
Philipp Rose
newskontor - Agentur für Kommunikation
Graf-Adolf-Straße 20
40212 Düsseldorf
Tel.: +49 (0) 211 / 863 949-35
E-Mail: mailto:philipp.rose@newskontor.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/172482/6254962
OTS: XTB
- 52.000 Teilnehmer sorgen für klares Urteil
- XTB gewinnt in CFD- Kategorie zum vierten Mal in Folge
- XTB - die Investment App, bei der Dein Geld für Dich arbeitet
Die Liste an Auszeichnungen kann sich bei XTB schon zum Anfang des Jahres sehen
lassen: Gerade ist der Online-Broker von Brokerwahl zum Broker des Jahres
gewählt worden. Konkret sichert sich XTB in der Kategorie CFD, die in diesem
Jahr CFD- und Forex-Broker zusammenfasst, den 1. Platz - bereits zum vierten Mal
in Folge. Zuvor war XTB im März von Börse-Online zum Besten Online-Broker
gewählt worden.
Die Wahl von Brokerwahl , bei der sich zwischen dem 01. und 31. März 2026 über
52.000 Trader, Anleger und Investoren beteiligten, gehört zu den wichtigsten
Vergleichen ihrer Art. Entsprechend erfreut zeigt sich Jens Chrzanowski,
Deutschland-Chef von XTB, über die Platzierung: "Diejenigen, die am besten
entscheiden können, ob ein Service und ein Angebot erstklassig sind, haben
abgestimmt und damit ein klares Zeichen gesetzt sowie ein Votum für XTB
abgegeben. Ihr Urteil macht klar: Vertrauen, Qualität und Leistung machen den
Unterschied - unter diesen Voraussetzungen als Beste abgeschnitten zu haben,
bestätigt unsere Leistung und ist für uns Ansporn, unseren Kunden weiterhin die
bestmögliche Trading-Erfahrung zu bieten", so der Brokerage-Experte.
Die Brokerwahl ist eine der renommiertesten Auszeichnungen des Landes. Bereits
seit 2001 findet unter Brokerwahl.de die Wahl zum Broker des Jahres statt.
"Die jüngste Auszeichnung ist unter anderem natürlich unserer Erfahrung im
Bereich CFDs geschuldet - dabei wollen wir aber betonen, dass sich unser Angebot
nicht nur an aktive Trader richtet, sondern wir mit Aktien, ETFs und Sparplänen
auch Produkte für Anlegerinnen und Anleger bieten. Bei XTB können diese ihr
Kapital arbeiten lassen - jeweils mit den Finanzinstrumenten, die am besten
ihrem Risikoprofil und Anlagehorizont entsprechen.
Hierzu passt, dass XTB im März bereits in der Leserwahl des beliebten
Anlegermagazins Börse-Online zum Besten Online-Broker gekürt worden ist, und
zwar in der Rubrik "Reiner Online-Broker".
***
Über XTB
Die XTB Investment App unterstützt Menschen weltweit dabei, ihr Geld smarter und
sicherer anzulegen. Über 2 Millionen Nutzerinnen und Nutzer erreichen mit XTB
ihre finanziellen Ziele. Mit der App können Anlegerinnen und Anleger in Aktien
und ETFs investieren, individuelle Investmentpläne erstellen und CFDs auf
Indizes, Währungen, Rohstoffe und Kryptowährungen handeln. Darüber hinaus bietet
XTB die Möglichkeit, Zinsen auf nicht investierte Gelder zu erhalten sowie
Online- und In-Store-Zahlungen und Geldabhebungen in mehreren Währungen über die
eWallet zu verwalten.
Die XTB App zählt zu den führenden Plattformen für Investments, Marktanalysen
und Finanzbildung. Nutzerinnen und Nutzer profitieren von einer umfangreichen
Mediathek mit Lernmaterialien, Videos, Webinaren und Kursen, die sie unabhängig
von ihrer Handelserfahrung dabei unterstützen, bessere Anlageentscheidungen zu
treffen. Der Kundenservice ist in 20 Sprachen verfügbar und steht an fünf Tagen
die Woche rund um die Uhr per E-Mail, Chat oder Telefon zur Verfügung. XTB wurde
in Deutschland mehrfach ausgezeichnet, darunter Platz 1 bei der Brokerwahl 2025
in der Kategorie CFD, das Handelsblatt-Urteil "Sehr gut" für den ETF-Sparplan
sowie Platz 1 als CFD-Broker 2024 bei Brokervergleich.de.
Mit 13 Büros weltweit - darunter einer Niederlassung in Berlin - beschäftigt XTB
mehr als 1.200 Mitarbeitende, von denen über 40 Prozent an der Weiterentwicklung
der hauseigenen Investment-Technologie arbeiten.
XTB wurde 2004 in Polen gegründet und ist ein technologieorientiertes
Unternehmen, das von mehreren Behörden weltweit reguliert wird, darunter die
polnische Finanzaufsichtsbehörde KNF, die Cyprus Securities and Exchange
Commission CYSEC und die UK Financial Conduct Authority FCA. Seit 2016 ist XTB
an der Warschauer Börse notiert (ISIN: PLXTRDM00011).
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Pressekontakt:
Philipp Rose
newskontor - Agentur für Kommunikation
Graf-Adolf-Straße 20
40212 Düsseldorf
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur XTB Spolka Akcyjna Aktie
Die XTB Spolka Akcyjna Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,64 % und einem Kurs von 25,71 auf Lang & Schwarz (14. April 2026, 12:51 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der XTB Spolka Akcyjna Aktie um +13,97 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +17,01 %.
Die Marktkapitalisierung von XTB Spolka Akcyjna bezifferte sich zuletzt auf 3,04 Mrd..
XTB Spolka Akcyjna zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 5,4500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,9300 %.
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