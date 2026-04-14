XTB ist Online-Broker des Jahres 2026 bei CFD & Forex laut Brokerwahl (FOTO)

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur XTB Spolka Akcyjna Aktie

Die XTB Spolka Akcyjna Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,64 % und einem Kurs von 25,71 auf Lang & Schwarz (14. April 2026, 12:51 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der XTB Spolka Akcyjna Aktie um +13,97 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +17,01 %.

Die Marktkapitalisierung von XTB Spolka Akcyjna bezifferte sich zuletzt auf 3,04 Mrd..

XTB Spolka Akcyjna zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 5,4500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,9300 %.