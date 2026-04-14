    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsXTB Spolka Akcyjna AktievorwärtsNachrichten zu XTB Spolka Akcyjna
    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    XTB ist Online-Broker des Jahres 2026 bei CFD & Forex laut Brokerwahl (FOTO)

    XTB ist Online-Broker des Jahres 2026 bei CFD & Forex laut Brokerwahl (FOTO)
    Foto: adobe.stock.com
    Berlin (ots) -

    - 52.000 Teilnehmer sorgen für klares Urteil
    - XTB gewinnt in CFD- Kategorie zum vierten Mal in Folge
    - XTB - die Investment App, bei der Dein Geld für Dich arbeitet

    Die Liste an Auszeichnungen kann sich bei XTB schon zum Anfang des Jahres sehen
    lassen: Gerade ist der Online-Broker von Brokerwahl zum Broker des Jahres
    gewählt worden. Konkret sichert sich XTB in der Kategorie CFD, die in diesem
    Jahr CFD- und Forex-Broker zusammenfasst, den 1. Platz - bereits zum vierten Mal
    in Folge. Zuvor war XTB im März von Börse-Online zum Besten Online-Broker
    gewählt worden.

    Die Wahl von Brokerwahl , bei der sich zwischen dem 01. und 31. März 2026 über
    52.000 Trader, Anleger und Investoren beteiligten, gehört zu den wichtigsten
    Vergleichen ihrer Art. Entsprechend erfreut zeigt sich Jens Chrzanowski,
    Deutschland-Chef von XTB, über die Platzierung: "Diejenigen, die am besten
    entscheiden können, ob ein Service und ein Angebot erstklassig sind, haben
    abgestimmt und damit ein klares Zeichen gesetzt sowie ein Votum für XTB
    abgegeben. Ihr Urteil macht klar: Vertrauen, Qualität und Leistung machen den
    Unterschied - unter diesen Voraussetzungen als Beste abgeschnitten zu haben,
    bestätigt unsere Leistung und ist für uns Ansporn, unseren Kunden weiterhin die
    bestmögliche Trading-Erfahrung zu bieten", so der Brokerage-Experte.

    Die Brokerwahl ist eine der renommiertesten Auszeichnungen des Landes. Bereits
    seit 2001 findet unter Brokerwahl.de die Wahl zum Broker des Jahres statt.

    "Die jüngste Auszeichnung ist unter anderem natürlich unserer Erfahrung im
    Bereich CFDs geschuldet - dabei wollen wir aber betonen, dass sich unser Angebot
    nicht nur an aktive Trader richtet, sondern wir mit Aktien, ETFs und Sparplänen
    auch Produkte für Anlegerinnen und Anleger bieten. Bei XTB können diese ihr
    Kapital arbeiten lassen - jeweils mit den Finanzinstrumenten, die am besten
    ihrem Risikoprofil und Anlagehorizont entsprechen.

    Hierzu passt, dass XTB im März bereits in der Leserwahl des beliebten
    Anlegermagazins Börse-Online zum Besten Online-Broker gekürt worden ist, und
    zwar in der Rubrik "Reiner Online-Broker".

    ***

    Über XTB

    Die XTB Investment App unterstützt Menschen weltweit dabei, ihr Geld smarter und
    sicherer anzulegen. Über 2 Millionen Nutzerinnen und Nutzer erreichen mit XTB
    ihre finanziellen Ziele. Mit der App können Anlegerinnen und Anleger in Aktien
    und ETFs investieren, individuelle Investmentpläne erstellen und CFDs auf
    Indizes, Währungen, Rohstoffe und Kryptowährungen handeln. Darüber hinaus bietet
    XTB die Möglichkeit, Zinsen auf nicht investierte Gelder zu erhalten sowie
    Online- und In-Store-Zahlungen und Geldabhebungen in mehreren Währungen über die
    eWallet zu verwalten.

    Die XTB App zählt zu den führenden Plattformen für Investments, Marktanalysen
    und Finanzbildung. Nutzerinnen und Nutzer profitieren von einer umfangreichen
    Mediathek mit Lernmaterialien, Videos, Webinaren und Kursen, die sie unabhängig
    von ihrer Handelserfahrung dabei unterstützen, bessere Anlageentscheidungen zu
    treffen. Der Kundenservice ist in 20 Sprachen verfügbar und steht an fünf Tagen
    die Woche rund um die Uhr per E-Mail, Chat oder Telefon zur Verfügung. XTB wurde
    in Deutschland mehrfach ausgezeichnet, darunter Platz 1 bei der Brokerwahl 2025
    in der Kategorie CFD, das Handelsblatt-Urteil "Sehr gut" für den ETF-Sparplan
    sowie Platz 1 als CFD-Broker 2024 bei Brokervergleich.de.

    Mit 13 Büros weltweit - darunter einer Niederlassung in Berlin - beschäftigt XTB
    mehr als 1.200 Mitarbeitende, von denen über 40 Prozent an der Weiterentwicklung
    der hauseigenen Investment-Technologie arbeiten.

    XTB wurde 2004 in Polen gegründet und ist ein technologieorientiertes
    Unternehmen, das von mehreren Behörden weltweit reguliert wird, darunter die
    polnische Finanzaufsichtsbehörde KNF, die Cyprus Securities and Exchange
    Commission CYSEC und die UK Financial Conduct Authority FCA. Seit 2016 ist XTB
    an der Warschauer Börse notiert (ISIN: PLXTRDM00011).

    Besuchen Sie https://www.xtb.com/de für mehr Informationen.

    Facebook: https://www.facebook.com/xtbde/

    Twitter: https://twitter.com/xtbde

    Instagram: https://www.instagram.com/xtb_de

    YouTube: https://www.youtube.com/xtbde

    Linkedin: https://www.linkedin.com/company/xtb-deutschland/

    Pressekontakt:

    Philipp Rose
    newskontor - Agentur für Kommunikation
    Graf-Adolf-Straße 20
    40212 Düsseldorf
    Tel.: +49 (0) 211 / 863 949-35
    E-Mail: mailto:philipp.rose@newskontor.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/172482/6254962
    OTS: XTB
     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur XTB Spolka Akcyjna Aktie

    Die XTB Spolka Akcyjna Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,64 % und einem Kurs von 25,71 auf Lang & Schwarz (14. April 2026, 12:51 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der XTB Spolka Akcyjna Aktie um +13,97 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +17,01 %.

    Die Marktkapitalisierung von XTB Spolka Akcyjna bezifferte sich zuletzt auf 3,04 Mrd..

    XTB Spolka Akcyjna zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 5,4500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,9300 %.




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    XTB ist Online-Broker des Jahres 2026 bei CFD & Forex laut Brokerwahl (FOTO) - 52.000 Teilnehmer sorgen für klares Urteil - XTB gewinnt in CFD- Kategorie zum vierten Mal in Folge - XTB - die Investment App, bei der Dein Geld für Dich arbeitet Die Liste an Auszeichnungen kann sich bei XTB schon zum Anfang des Jahres sehen …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     