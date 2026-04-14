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    AIXTRON Aktie fällt auf 35,93€ - 14.04.2026

    Am 14.04.2026 ist die AIXTRON Aktie, bisher, um -3,15 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der AIXTRON Aktie.

    Besonders beachtet! - AIXTRON Aktie fällt auf 35,93€ - 14.04.2026
    Foto: AIXTRON

    AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf MOCVD-Technologie. Es bedient Märkte wie LEDs und Solarzellen. Hauptkonkurrenten sind Veeco und Applied Materials. AIXTRONs Stärke liegt in innovativen Technologien und F&E.

    AIXTRON aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 14.04.2026

    Mit einer Performance von -3,15 % musste die AIXTRON Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Die Talfahrt der AIXTRON Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,47 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 35,93, mit einem Minus von -3,15 %. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

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    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von AIXTRON in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +85,70 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die AIXTRON Aktie damit um +12,07 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,65 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei AIXTRON auf +113,68 %.

    AIXTRON Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +12,07 %
    1 Monat +12,65 %
    3 Monate +85,70 %
    1 Jahr +269,51 %
    Stand: 14.04.2026, 12:55 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur AIXTRON Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die jüngste Kursentwicklung der Aixtron-Aktie und deren Bewertung. Die Aktie hat seit März über 30% zugelegt, das KGV 2026e liegt bei ca. 60, während Deutsche Banknk die Empfehlung auf Halten senkt und ein neues Ziel von 38 Euro setzt. Diskussionen drehen sich zudem um Leerverkaufsdaten, IR-Korrekturen und potenzielle Katalysatoren wie KI-/Datenzentrum-Deals sowie Dresden-Fertigungsinvestitionen mit Aixtron-Maschinen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber AIXTRON eingestellt.

    Zur AIXTRON Diskussion

    Informationen zur AIXTRON Aktie

    Es gibt 113 Mio. AIXTRON Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,07 Mrd. € wert.

    Gewinnmitnahmen bei Aixtron gehen weiter nach Oddo-Abstufung


    Die Aktien von Aixtron zollen am Dienstag weiter ihrem guten Lauf Tribut. Am Vormittag sank der Kurs des Halbleiterausrüsters um bis zu 3,1 Prozent und gehörte damit zu den klaren Verlierern in einem Marktumfeld, das sich ansonsten erholt zeigte. …

    Dax dank Hoffnung im Iran-Krieg wieder bei 24.000 Punkten


    Die Hoffnung auf weitere Gespräche im Iran-Krieg hat dem Dax am Dienstag klar Auftrieb gegeben. Schon kurz nach Handelsbeginn knackte der wichtigste deutsche Aktienindex die Marke von 24.000 Punkten, über welcher die Erholung in der Vorwoche …

    Dax wieder bei 24.000 Punkten


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    So schlagen sich die Wettbewerber von AIXTRON

    Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,76 %. KLA Corporation notiert im Plus, mit +0,77 %.

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    Ob die AIXTRON Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AIXTRON Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    AIXTRON

    -2,56 %
    +12,07 %
    +12,65 %
    +85,70 %
    +269,51 %
    +26,22 %
    +94,00 %
    +676,37 %
    +494,57 %
    ISIN:DE000A0WMPJ6WKN:A0WMPJ



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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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