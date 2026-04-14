ASML Holding Aktie steigt - 14.04.2026

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +1,19 % konnte die ASML Holding Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,35 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der ASML Holding Aktie. Nach einem Plus von +1,35 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 1.291,40€. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

ASML Holding ist führender Hersteller von Lithografieanlagen für die Halbleiterindustrie. Kernprodukte sind DUV- und EUV-Belichtungsmaschinen, Service und Software. ASML besitzt faktisch ein Monopol bei High-End-EUV-Systemen. Wichtige Wettbewerber sind Nikon und Canon im DUV-Segment. Alleinstellungsmerkmale: technologische Führerschaft, hohe Markteintrittsbarrieren, enge Bindung zu Top-Chipproduzenten.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der ASML Holding Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +17,10 %.

Allein seit letzter Woche ist die ASML Holding Aktie damit um +14,95 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,50 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von ASML Holding +38,96 % gewonnen.

ASML Holding Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +14,95 % 1 Monat +9,50 % 3 Monate +17,10 % 1 Jahr +108,99 %

Informationen zur ASML Holding Aktie

Stand: 14.04.2026, 12:55 Uhr

Es gibt 388 Mio. ASML Holding Aktien. Damit ist das Unternehmen 501,49 Mrd. € wert.

Die Chipbranche geht in den nächsten Härtetest: ASML, TSMC und Nvidia stehen vor den Earnings. Wie steht es um den KI-Boom? Retten Halbleiter-Aktien wieder den Markt?

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,76 %. Canon notiert im Minus, mit -1,60 %.

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Ob die ASML Holding Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ASML Holding Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.