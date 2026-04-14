Wells Fargo Aktie unter Verkaufsdruck - 14.04.2026

Die Wells Fargo Aktie ist bisher um -3,09 % auf 71,53€ gefallen. Das sind -2,28 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,62 %, geht es heute bei der Wells Fargo Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Wells Fargo ist eine der größten US-Universalbanken mit Fokus auf Privat-, Firmen- und Hypothekenkundengeschäft sowie Vermögensverwaltung. Produkte: Konten, Kredite, Karten, Investment- und Treasury-Services. Starke Position im US-Retail- und Immobilienfinanzierungsmarkt. Wichtige Konkurrenten: JPMorgan, Bank of America, Citigroup. USP: breite Filialbasis, starke Markenbekanntheit, tiefe Verankerung im US-Massenmarkt.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Wells Fargo mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -8,43 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Wells Fargo Aktie damit um +4,24 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,98 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Wells Fargo auf -7,88 %.

Während Wells Fargo deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,15 %.

Wells Fargo Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,24 % 1 Monat +12,98 % 3 Monate -8,43 % 1 Jahr +33,06 %

Informationen zur Wells Fargo Aktie

Stand: 14.04.2026, 13:00 Uhr

Es gibt 3 Mrd. Wells Fargo Aktien. Damit ist das Unternehmen 224,35 Mrd.EUR € wert.

Wells Fargo & Company (NYSE: WFC) has released its first quarter 2026 financial results. The financial results are available online at https://www.wellsfargo.com/about/investor-relations/quarterly-earnings/ and on a Form 8-K filed by the company …

Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

So schlagen sich die Wettbewerber von Wells Fargo

JPMorgan Chase, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,78 %. Morgan Stanley notiert im Minus, mit -0,39 %. Goldman Sachs Group notiert im Minus, mit -0,63 %. Bank of America verliert -0,84 % Citigroup notiert im Minus, mit -0,35 %.

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Ob die Wells Fargo Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Wells Fargo Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.