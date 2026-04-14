Silberpreis
Silberpreis schießt um +2,58 % hoch – jetzt 77,57 USD
Bullen treiben Silber nach oben: Kurs +2,58 % bei 77,57 USD.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+6,99 %
|1 Monat
|-4,45 %
|3 Monate
|-11,38 %
|1 Jahr
|+138,96 %
Angenommen, Sie hätten vor 10 Jahren 10.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 16,35607USD. Heute steht er bei 77,57USD. Das Investment wäre auf 47.422,8USD gewachsen – eine Steigerung von +374,23 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein gemischtes Silber-Sentiment: Moderates bis bullisches Potenzial wird durch Großinvestoren und Miner-Preisstrukturen gesehen, jedoch besteht Skepsis gegenüber schnellen Kursanstiegen. Q1-Daten werden als Unsicherheitsfaktor genannt. Eine konkrete 14-Tage-Kursentwicklung wird nicht beziffert.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Silber eingestellt.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Silber zählt zu den vielseitigsten Edelmetallen der Welt. Es dient als Wertspeicher und wichtiger Industriestoff – etwa in Elektronik, Solarzellen und Medizintechnik. Der Preis reagiert sensibel auf Konjunktur, Inflation und Rohstoffnachfrage.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|370,80EUR
|+0,83 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|130,02EUR
|+0,40 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|270,54EUR
|+0,80 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|401,06EUR
|+3,00 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|107,77EUR
|+0,42 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|616,40EUR
|+2,90 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|388,74EUR
|+0,72 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|78,71EUR
|+0,68 %
|Long
|1
|0,00
|130,51EUR
|-0,81 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,080EUR
|-2,19 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.