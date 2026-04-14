Silberpreis schießt um +2,58 % hoch – jetzt 77,57 USD

+2,58 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +6,99 % 1 Monat -4,45 % 3 Monate -11,38 % 1 Jahr +138,96 %

Der Markt zeigt klare Stärke: Silber gewinntund erreicht 77,57. Investoren setzen verstärkt auf das Edelmetall, was die Rally weiter antreibt.

Angenommen, Sie hätten vor 10 Jahren 10.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 16,35607USD. Heute steht er bei 77,57USD. Das Investment wäre auf 47.422,8USD gewachsen – eine Steigerung von +374,23 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein gemischtes Silber-Sentiment: Moderates bis bullisches Potenzial wird durch Großinvestoren und Miner-Preisstrukturen gesehen, jedoch besteht Skepsis gegenüber schnellen Kursanstiegen. Q1-Daten werden als Unsicherheitsfaktor genannt. Eine konkrete 14-Tage-Kursentwicklung wird nicht beziffert.