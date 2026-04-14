Österreichische Bank Bawag bietet Milliardenbetrag für irisches Geldhaus PTSB
- Bawag will PTSB für 1,62 Milliarden Euro übernehmen
- Preis 2,97 Euro je Aktie, Staat hält 57,5%
- Zustimmung der Aktionäre und High Court Genehmigung
WIEN/DUBLIN (dpa-AFX) - Die österreichische Bank Bawag will für 1,62 Milliarden Euro das irische Finanzinstitut PTSB übernehmen. Die Permanent TSB Group Holdings plc (PTSB) habe ein entsprechendes Barangebot der Bawag angenommen, teilten Bawag und PSTB am Dienstag mit. Konkret bietet das österreichische Institut 2,97 Euro je Aktie. Das irische Finanzministerium, das 57,5 Prozent der Anteile hält und aus der PTSB aussteigen will, befürwortet den Angaben zufolge das Angebot ebenso wie der Verwaltungsrat des irischen Finanzinstituts.
Damit das Angebot gültig wird, muss eine Mehrheit der Aktionäre zustimmen. Auch müssen Genehmigungen der Behörden und des irischen Gerichts (High Court) vorliegen, hieß es von der Bawag./tsk/tpo/APA/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BAWAG Group Aktie
Die BAWAG Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,11 % und einem Kurs von 2,88 auf Lang & Schwarz (14. April 2026, 13:02 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BAWAG Group Aktie um +14,50 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +27,36 %.
Die Marktkapitalisierung von BAWAG Group bezifferte sich zuletzt auf 11,53 Mrd..
BAWAG Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,7600 %.