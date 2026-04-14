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    AKTIE IM FOKUS

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    Drohnenfantasie gibt Heidelberger Druck erneut mächtig Schub

    Für Sie zusammengefasst
    • Anleger sehen Chancen im Drohnenabwehrfeld
    • Aktie stieg zeitweise um mehr als 20 Prozent
    • Leerverkäufer mussten Positionen durch Käufe decken
    AKTIE IM FOKUS - Drohnenfantasie gibt Heidelberger Druck erneut mächtig Schub
    Foto: Heidelberger Druckmaschinen AG

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Anleger von Heidelberger Druck werden am Dienstag eindrucksvoll an ein potenziell neues Geschäftsfeld erinnert. Bei der Aktie machte sich erneut Fantasie dafür breit, dass der Druckmaschinenhersteller neben seinem Kerngeschäft und den mittlerweile angebotenen Auto-Ladeboxen ein weiteres Standbein im Bereich der Drohnenabwehr aufbaut.

    Die schon einmal im März spürbare Fantasie für den Einstieg in das Rüstungsgeschäft wurde am Dienstag wieder belebt durch einen Bericht in der "Wirtschaftswoche" und einen Besuch des brandenburgischen Ministerpräsidenten am Standort Brandenburg an der Havel. Die Aktien starteten am Morgen schon mit deutlichen Kursgewinnen und bauten ihr Plus zeitweise auf mehr als 20 Prozent aus. Sie näherten sich der Marke von 1,70 Euro, die letztmals Anfang Februar auf der Kurstafel aufgetaucht war.

    Händler verwiesen angesichts der Dynamik, die im Tagesverlauf immer größer wurde, mitunter auf Eindeckungen von Leerverkäufern. Die Aktie von Heidelberger Druck gilt am Markt als beliebt bei Investoren, die auf fallende Kurse setzen - wohl auch wegen der stetig nachlassenden Bedeutung von Druckmaschinen in Zeiten der Digitalisierung. Steigt der Kurs dann plötzlich, können die Spekulanten dazu gezwungen werden, ihre Positionen durch Aktienkäufe aufzulösen.

    Der Eintritt von Heidelberger Druck in das Geschäft mit der Drohnenabwehr ist nicht neu: Im März war bereits bekannt geworden, dass sich das Unternehmen gemeinsam mit dem US-amerikanisch-israelischen Unternehmen Ondas Autonomous Systems dem Verteidigungsbereich annähert. Damals waren die Titel an einem Tag schon einmal um fast 14 Prozent hochgeschnellt. Verwendet werden sollen die Abwehrsysteme vor allem zum Schutz kritischer Infrastruktur.

    Analyst Thomas Wissler vom Analysehaus MWB sah im März seine Kaufempfehlung von dem Gemeinschaftsunternehmen untermauert. "Der adressierbare Markt ist beträchtlich", betonte der Experte damals. Die Zahl der kritischen Infrastrukturstandorte in Deutschland hatte er auf rund 2.000 beziffert. Wissler betonte, dass in den mittelfristigen Wachstumschancen das Potenzial für eine Neubewertung der Aktie stecke./tih/gl/jha/

    Heidelberger Druckmaschinen

    +19,75 %
    +23,37 %
    +28,73 %
    -28,43 %
    +40,16 %
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    +12,98 %
    -27,09 %
    -95,88 %
    ISIN:DE0007314007WKN:731400

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberger Druckmaschinen Aktie

    Die Heidelberger Druckmaschinen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +19,10 % und einem Kurs von 1,640 auf Tradegate (14. April 2026, 13:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberger Druckmaschinen Aktie um +23,37 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +28,73 %.

    Die Marktkapitalisierung von Heidelberger Druckmaschinen bezifferte sich zuletzt auf 500,26 Mio..

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1,7500EUR. Von den letzten 4 Analysten der Heidelberger Druckmaschinen Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2,0000EUR was eine Bandbreite von -39,36 %/+21,29 % bedeutet.




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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursanstieg und mögliche Neubewertung von Heidelberger Druckmaschinen nach dem JV für Drohnenabwehr. Diskussionen betonen politische Aufmerksamkeit (Ministerpräsident), Aussicht auf staatliche Aufträge und dass der Markt vor allem die Option auf künftige Aufträge preist. Erwähnt werden Optimismus auf starke Kursgewinne und die Vorstandsverlängerung als positives Signal.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Heidelberger Druckmaschinen eingestellt.

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    AKTIE IM FOKUS Drohnenfantasie gibt Heidelberger Druck erneut mächtig Schub Anleger von Heidelberger Druck werden am Dienstag eindrucksvoll an ein potenziell neues Geschäftsfeld erinnert. Bei der Aktie machte sich erneut Fantasie dafür breit, dass der Druckmaschinenhersteller neben seinem Kerngeschäft und den mittlerweile …
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