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    Die globale Sportmarke U.S. Polo Assn. präsentiert „Field X Fashion“, Ausgabe 3

    Sonderausgabe zum 135. Jubiläum feiert ein wegweisendes Jahr für Sport und Stil

     

    WEST PALM BEACH, FL / ACCESS Newswire / 14. April 2026 / U.S. Polo Assn., die offizielle Sportmarke der United States Polo Association (USPA), gibt die Veröffentlichung von „Field X Fashion“, Ausgabe 3, bekannt, dem jährlichen Magazin der globalen Marke, das in diesem Jahr als Sonderausgabe zum 135-jährigen Jubiläum erscheint. Die neueste 48-seitige Ausgabe ist weltweit sowohl in digitaler Form als auch als gedrucktes Coffee-Table-Magazin erhältlich und bietet einen dynamischen Einblick in das anhaltende globale Wachstum der Marke und ihre Meilenstein-Erfolge im Jahr 2025. Diese Publikation wird Millionen von Sportfans und Kunden der U.S. Polo Assn. in 190 Ländern weltweit begeistern.

     

    1. Dritte Ausgabe von „Field X Fashion“ von U.S. Polo Assn. – 135-jähriges Jubiläums-Sonderheft, Titelseite

     

    2. U.S. Polo Assn. ist die offizielle Sportmarke der United States Polo Association, „Field X Fashion“, Seite 4

     

    3. U.S. Polo Assn. Spring 2026 Global Collection, „Field X Fashion“, Seite 7

     

    „Field X Fashion“, Ausgabe 3, fängt die Dynamik des 135-jährigen Jubiläums von U.S. Polo Assn. ein, das von der 1890 gegründeten USPA inspiriert ist, und vereint die spannendsten Geschichten aus den internationalen Aktivitäten der Marke. Diese Sonderausgabe beleuchtet zudem globale Sportveranstaltungen, Modekollektionen und Kampagnen, philanthropische Initiativen, Meilensteine im Bereich Nachhaltigkeit, die Expansion im Einzelhandel sowie wichtige Partnerschaften, die die weltweite Präsenz der Marke prägen.

     

    Als Plattform für Storytelling verbindet „Field X Fashion“ weiterhin das sportlich inspirierte Erbe von U.S. Polo Assn. mit seiner modernen, globalen Lifestyle-Identität. Die Sonderausgabe zum 135-jährigen Jubiläum spiegelt ein Jahr wider, das von erhöhter Sichtbarkeit, bedeutender Wirkung und anhaltendem Engagement gegenüber Millionen von Kunden, Sportfans und Partnern weltweit geprägt war. Das Magazin bietet zudem einen Einblick in die neueste globale Poloshirt-Kampagne der Marke „An Icon Born from the Game“.

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    IRW Press
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