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    ROUNDUP 2

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    Nemetschek übernimmt HCSS von Thoma Bravo - Aktie unter Druck

    Für Sie zusammengefasst
    • Nemetschek übernimmt HCSS und stärkt Tiefbaubereich
    • Thoma Bravo erwirbt 28 Prozent an Build & Construct
    • Refinanzierung steigert Nettoverschuldung um 450 Mio
    ROUNDUP 2 - Nemetschek übernimmt HCSS von Thoma Bravo - Aktie unter Druck
    Foto: Olaf Gedanitz - stock.adobe.com

    (neu: Kurs, Informationen zur Bewertung)

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der auf die Bauindustrie spezialisierte Softwareanbieter Nemetschek übernimmt das US-Unternehmen Heavy Construction Systems Specialists (HCSS). Dazu sei eine verbindliche Vereinbarung mit dem US-Finanzinvestor Thoma Bravo getroffen worden, teilte das MDax -Unternehmen am späten Montagabend mit. Angaben zur Bewertung oder zum Kaufpreis machten die Unternehmen nicht. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg über den Kauf berichtet. Die zuletzt arg gebeutelte Nemetschek-Aktie verlor auch am Dienstag weiter.

    Das Papier gab gegen Mittag 3,4 Prozent auf 57,60 Euro nach. In den vergangenen Tagen und Wochen hatte die Aktie bereits einen schweren Stand, in diesem Jahr hat sie 38 Prozent an Wert eingebüßt. Das Rekordhoch aus dem vergangenen August bei über 138 Euro rückt in immer weitere Ferne. Zum einen lasten Sorgen um die Konkurrenz vonseiten Künstlicher Intelligenz (KI) schwer auf dem Kurs, zum anderen zeigten sich auch einige Experten zuletzt skeptisch für die mittelfristigen Wachstumsaussichten des Unternehmens.

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    Er sehe HCSS als einen strategisch vernünftigen Zukauf, schrieb Berenberg-Analyst Nay Soe Naing. Das Geschäft ergänze Nemetscheks Anker-Marke Bluebeam. Er erwarte nach dem Abschluss die Integration der neuen Produkte in eine umfassende Plattform. Beispiele der Konkurrenz hätten gezeigt, dass ungenügende Verzahnung von Produkten die langfristige Wettbewerbsfähigkeit behindere, schrieb der Experte.

    Mit der Übernahme will sich Nemetschek im Bereich Infrastruktur- und Tiefbau verstärken. HCSS werde Teil der "Build & Construct"-Sparte, in der das Unternehmen seine Geschäfte rund um den Bau bündelt. Im Gegenzug wird die auf Software-Investments spezialisierte Private-Equity-Gesellschaft Thoma Bravo dort Minderheitsanteilseigner und übernimmt 28 Prozent der Anteile an diesem Bereich. Die Aktionärsstruktur des Gesamtkonzerns ändere sich dadurch nicht, hieß es von Nemetschek weiter.

    Angaben zu einem Kaufpreis oder zur Bewertung machten die Münchener nicht. Laut Informationen von Bloomberg lag die Bewertung von HCSS bei über 2 Milliarden Euro, wie die Nachrichtenagentur unter Berufung auf eine mit der Sache vertraute Person berichtete. MWB-Analyst Harald Hof schätzte die Bewertung in der "komplexen Transaktion" auf rund 1,5 Milliarden US-Dollar. Nemetschek antwortete zunächst nicht auf Fragen zur Bewertung oder einem Kaufpreis.

    Im Zuge des Deals wird Nemetschek sämtliche bestehenden Finanzverbindlichkeiten von HCSS refinanzieren, wodurch sich die Nettoverschuldung um rund 450 Millionen Euro erhöhe. Die Ausgestaltung des Geschäfts sichere die finanzielle Flexibilität des Konzerns und schaffe die Grundlage für weiteres langfristiges Wachstum.

    Im abgelaufenen Jahr hatten die Amerikaner den Angaben zufolge einen Umsatz von 215 Millionen US-Dollar (184 Mio Euro) bei einer operativen Marge (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) von zirka 40 Prozent erzielt.

    Mit dem Abschluss der Übernahme rechnet das Unternehmen vorbehaltlich der üblichen regulatorischen Genehmigungen und Abschlussbedingungen im zweiten Halbjahr 2026./men/he/mne/jha/

    Nemetschek

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    ISIN:DE0006452907WKN:645290

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nemetschek Aktie

    Die Nemetschek Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,99 % und einem Kurs von 58,35 auf Tradegate (14. April 2026, 13:06 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nemetschek Aktie um -11,83 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,16 %.

    Die Marktkapitalisierung von Nemetschek bezifferte sich zuletzt auf 6,75 Mrd..

    Nemetschek zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0400 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 85,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 56,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 115,00EUR was eine Bandbreite von -3,28 %/+98,62 % bedeutet.




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