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    Stadtwerke Düsseldorf und Henkel versorgen ab sofort den Düsseldorfer Süden mit Industrieabwärme (FOTO)

    Stadtwerke Düsseldorf und Henkel versorgen ab sofort den Düsseldorfer Süden mit Industrieabwärme (FOTO)
    Foto: Jan-Philipp Strobel - dpa
    Düsseldorf (ots) - Bundesweites Vorreiter-Projekt zur Dekarbonisierung von
    Fernwärme eröffnet

    - Feierliche Inbetriebnahme mit NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur, Dr.
    Stephan Keller, Oberbürgermeister der Stadt Düsseldorf, Henkel-CEO Carsten
    Knobel, Henkel-Standortleiter Dr. Daniel Kleine sowie Julien Mounier, CEO der
    Stadtwerke Düsseldorf
    - Industrielle Abwärme von Henkel wird in das Fernwärme-Netz der Stadtwerke
    Düsseldorf eingespeist
    - CO2-Emissionen der Stadt Düsseldorf sinken dadurch um jährlich etwa 6.500
    Tonnen
    - Leuchtturm-Projekt für Versorgungssicherheit und Klimaschutz

    Ein bedeutender Tag für die Landeshauptstadt: Auf dem Werksgelände von Henkel
    nimmt heute die neue Energiezentrale der Stadtwerke Düsseldorf ihren Betrieb
    auf. Erstmals wird hier industrielle Abwärme in Fernwärme für Privathaushalte
    umgewandelt. Damit gelingt ein wichtiger Schritt zur weiteren Dekarbonisierung
    der Fernwärme in Düsseldorf. Die innovative Energiezentrale gehört
    deutschlandweit zu den Vorreiter-Projekten ihrer Art.

    Henkel-CEO Carsten Knobel, Henkel-Standortleiter Dr. Daniel Kleine und Julien
    Mounier, CEO der Stadtwerke Düsseldorf, begrüßten zur Inbetriebnahme der neuen
    Energiezentrale Mona Neubaur, stellvertretende Ministerpräsidentin und
    Ministerin für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes
    Nordrhein-Westfalen, Dr. Stephan Keller, Oberbürgermeister der Stadt Düsseldorf
    und Melina Schwanke, Bezirksbürgermeisterin von Düsseldorf-Benrath.

    Wirtschafts- und Klimaschutzministerin Mona Neubaur: "Statt Abwärme aus der
    Produktion einfach verpuffen zu lassen, zeigt die Kooperation von Industrie und
    Energiewirtschaft, wie wir uns Schritt für Schritt aus der Abhängigkeit von
    fossilen Brennstoffen befreien können. Das Ergebnis ist ein klares Bekenntnis
    zum Wirtschaftsstandort und ein wichtiger Beitrag für die
    Versorgungssicherheit."

    Henkel-CEO Carsten Knobel: "Dieses Projekt ist innovativ und nachhaltig - und
    ein starkes Beispiel dafür, was möglich wird, wenn Industrie und öffentliche
    Hand zusammenarbeiten. Wir sind eines der ersten Industrieunternehmen in
    Deutschland, das industrielle Abwärme in ein öffentliches Netz einspeist. Damit
    leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Versorgungssicherheit und unterstützen
    die Landeshauptstadt bei der Reduktion von COâ''-Emissionen. Unsere
    Zusammenarbeit zeigt, wie viel Energie - im wahrsten Sinne des Wortes - in einer
    starken Partnerschaft steckt. Mein Dank gilt dem gesamten Projektteam, das diese
    Idee zu einem Erfolg gemacht hat."

    Wie funktioniert die innovative Wärmeversorgung?

    Auf dem Henkel-Werksgelände in Düsseldorf-Holthausen ist eine rund 700
    Quadratmeter große Energiezentrale entstanden. Dazu gehört ein 51 Meter hoher
     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Henkel VZ Aktie

    Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,03 % und einem Kurs von 65,60 auf Tradegate (14. April 2026, 13:07 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Henkel VZ Aktie um +1,19 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,54 %.

    Die Marktkapitalisierung von Henkel VZ bezifferte sich zuletzt auf 11,70 Mrd..

    Henkel VZ zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0800 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 71,50EUR. Von den letzten 8 Analysten der Henkel VZ Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 77,00EUR was eine Bandbreite von -1,04 %/+17,24 % bedeutet.

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