Stadtwerke Düsseldorf und Henkel versorgen ab sofort den Düsseldorfer Süden mit Industrieabwärme (FOTO)
Fernwärme eröffnet
- Feierliche Inbetriebnahme mit NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur, Dr.
Stephan Keller, Oberbürgermeister der Stadt Düsseldorf, Henkel-CEO Carsten
Knobel, Henkel-Standortleiter Dr. Daniel Kleine sowie Julien Mounier, CEO der
Stadtwerke Düsseldorf
- Industrielle Abwärme von Henkel wird in das Fernwärme-Netz der Stadtwerke
Düsseldorf eingespeist
- CO2-Emissionen der Stadt Düsseldorf sinken dadurch um jährlich etwa 6.500
Tonnen
- Leuchtturm-Projekt für Versorgungssicherheit und Klimaschutz
Ein bedeutender Tag für die Landeshauptstadt: Auf dem Werksgelände von Henkel
nimmt heute die neue Energiezentrale der Stadtwerke Düsseldorf ihren Betrieb
auf. Erstmals wird hier industrielle Abwärme in Fernwärme für Privathaushalte
umgewandelt. Damit gelingt ein wichtiger Schritt zur weiteren Dekarbonisierung
der Fernwärme in Düsseldorf. Die innovative Energiezentrale gehört
deutschlandweit zu den Vorreiter-Projekten ihrer Art.
Henkel-CEO Carsten Knobel, Henkel-Standortleiter Dr. Daniel Kleine und Julien
Mounier, CEO der Stadtwerke Düsseldorf, begrüßten zur Inbetriebnahme der neuen
Energiezentrale Mona Neubaur, stellvertretende Ministerpräsidentin und
Ministerin für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes
Nordrhein-Westfalen, Dr. Stephan Keller, Oberbürgermeister der Stadt Düsseldorf
und Melina Schwanke, Bezirksbürgermeisterin von Düsseldorf-Benrath.
Wirtschafts- und Klimaschutzministerin Mona Neubaur: "Statt Abwärme aus der
Produktion einfach verpuffen zu lassen, zeigt die Kooperation von Industrie und
Energiewirtschaft, wie wir uns Schritt für Schritt aus der Abhängigkeit von
fossilen Brennstoffen befreien können. Das Ergebnis ist ein klares Bekenntnis
zum Wirtschaftsstandort und ein wichtiger Beitrag für die
Versorgungssicherheit."
Henkel-CEO Carsten Knobel: "Dieses Projekt ist innovativ und nachhaltig - und
ein starkes Beispiel dafür, was möglich wird, wenn Industrie und öffentliche
Hand zusammenarbeiten. Wir sind eines der ersten Industrieunternehmen in
Deutschland, das industrielle Abwärme in ein öffentliches Netz einspeist. Damit
leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Versorgungssicherheit und unterstützen
die Landeshauptstadt bei der Reduktion von COâ''-Emissionen. Unsere
Zusammenarbeit zeigt, wie viel Energie - im wahrsten Sinne des Wortes - in einer
starken Partnerschaft steckt. Mein Dank gilt dem gesamten Projektteam, das diese
Idee zu einem Erfolg gemacht hat."
Wie funktioniert die innovative Wärmeversorgung?
Auf dem Henkel-Werksgelände in Düsseldorf-Holthausen ist eine rund 700
Quadratmeter große Energiezentrale entstanden. Dazu gehört ein 51 Meter hoher
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Henkel VZ Aktie
Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,03 % und einem Kurs von 65,60 auf Tradegate (14. April 2026, 13:07 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Henkel VZ Aktie um +1,19 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,54 %.
Die Marktkapitalisierung von Henkel VZ bezifferte sich zuletzt auf 11,70 Mrd..
Henkel VZ zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0800 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 71,50EUR. Von den letzten 8 Analysten der Henkel VZ Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 77,00EUR was eine Bandbreite von -1,04 %/+17,24 % bedeutet.
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Bei 60,45 € sind Stämme äußerst lukrativ. Ich hörte gestern ein Interview, dass die Tiefen noch nicht erreicht seien. Es ist möglich. Denn ob der Krieg in 2-3 Wochen zu Ende ist, ist offen. D. Trump ist ohne Plan was danach geschieht in den Krieg und sprengten die erste Garde der Mullahs weg. Dann fragte sich, wer sollte nach den Mullahs regieren. Es gab kein Konzept, also füllten die Mullahs wieder den Raum. Noch immer gibt es keinen Plan. Und die Mullahs verstecken sich inzwischen, sie werden nicht mehr wegzusprengen sein. Also gibt es nur noch das Konzept so viel wie möglich im Iran zu zerstören, damit die Iraner sich aus reinem Frust ob der Armut und Zerstörung gegen die Mullahs erfolgreich wehren. Selbst dann ist kein Iran sicher, der Israel und die USA akzeptiert und auf Atomwaffen verzichtet.
Jede Regelmäßigkeit hat eine Ausnahme, danke für den Hinweis.
Stämme. Die Dividenden unterscheiden sich kaum. Die Stämme sind schlicht preiswerter, weil sie nicht im Dax gelistet sind. Und man kann mit ihnen in der HV mit abstimmen.