Stadtwerke Düsseldorf und Henkel versorgen ab sofort den Düsseldorfer Süden mit Industrieabwärme (FOTO)

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Henkel VZ Aktie Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,03 % und einem Kurs von 65,60 auf Tradegate (14. April 2026, 13:07 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Henkel VZ Aktie um +1,19 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,54 %. Die Marktkapitalisierung von Henkel VZ bezifferte sich zuletzt auf 11,70 Mrd.. Henkel VZ zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0800 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 71,50EUR. Von den letzten 8 Analysten der Henkel VZ Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 77,00EUR was eine Bandbreite von -1,04 %/+17,24 % bedeutet.

Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte HENKEL > eine Aktie zum Habenmüssen Henkel VZ -0,91 % Aktie 21 Aufrufe heute alterEgon 10.04.26, 19:59

Düsseldorf (ots) - Bundesweites Vorreiter-Projekt zur Dekarbonisierung vonFernwärme eröffnet- Feierliche Inbetriebnahme mit NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur, Dr.Stephan Keller, Oberbürgermeister der Stadt Düsseldorf, Henkel-CEO CarstenKnobel, Henkel-Standortleiter Dr. Daniel Kleine sowie Julien Mounier, CEO derStadtwerke Düsseldorf- Industrielle Abwärme von Henkel wird in das Fernwärme-Netz der StadtwerkeDüsseldorf eingespeist- CO2-Emissionen der Stadt Düsseldorf sinken dadurch um jährlich etwa 6.500Tonnen- Leuchtturm-Projekt für Versorgungssicherheit und KlimaschutzEin bedeutender Tag für die Landeshauptstadt: Auf dem Werksgelände von Henkelnimmt heute die neue Energiezentrale der Stadtwerke Düsseldorf ihren Betriebauf. Erstmals wird hier industrielle Abwärme in Fernwärme für Privathaushalteumgewandelt. Damit gelingt ein wichtiger Schritt zur weiteren Dekarbonisierungder Fernwärme in Düsseldorf. Die innovative Energiezentrale gehörtdeutschlandweit zu den Vorreiter-Projekten ihrer Art.Henkel-CEO Carsten Knobel, Henkel-Standortleiter Dr. Daniel Kleine und JulienMounier, CEO der Stadtwerke Düsseldorf, begrüßten zur Inbetriebnahme der neuenEnergiezentrale Mona Neubaur, stellvertretende Ministerpräsidentin undMinisterin für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des LandesNordrhein-Westfalen, Dr. Stephan Keller, Oberbürgermeister der Stadt Düsseldorfund Melina Schwanke, Bezirksbürgermeisterin von Düsseldorf-Benrath.Wirtschafts- und Klimaschutzministerin Mona Neubaur: "Statt Abwärme aus derProduktion einfach verpuffen zu lassen, zeigt die Kooperation von Industrie undEnergiewirtschaft, wie wir uns Schritt für Schritt aus der Abhängigkeit vonfossilen Brennstoffen befreien können. Das Ergebnis ist ein klares Bekenntniszum Wirtschaftsstandort und ein wichtiger Beitrag für dieVersorgungssicherheit."Henkel-CEO Carsten Knobel: "Dieses Projekt ist innovativ und nachhaltig - undein starkes Beispiel dafür, was möglich wird, wenn Industrie und öffentlicheHand zusammenarbeiten. Wir sind eines der ersten Industrieunternehmen inDeutschland, das industrielle Abwärme in ein öffentliches Netz einspeist. Damitleisten wir einen wichtigen Beitrag zur Versorgungssicherheit und unterstützendie Landeshauptstadt bei der Reduktion von COâ''-Emissionen. UnsereZusammenarbeit zeigt, wie viel Energie - im wahrsten Sinne des Wortes - in einerstarken Partnerschaft steckt. Mein Dank gilt dem gesamten Projektteam, das dieseIdee zu einem Erfolg gemacht hat."Wie funktioniert die innovative Wärmeversorgung?Auf dem Henkel-Werksgelände in Düsseldorf-Holthausen ist eine rund 700Quadratmeter große Energiezentrale entstanden. Dazu gehört ein 51 Meter hoher