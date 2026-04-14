Wellgistics Health und Kare PharmTech gründen ein Joint Venture, um den Zugang für mehr als 200.000 Patienten zu erweitern

- Das kombinierte Ökosystem bietet eine potenzielle Reichweite von schätzungsweise über 200.000 Patienten über Arzneimittel- und Anbieternetzwerke hinweg

TAMPA, FL / ACCESS Newswire / 14. April 2026 / Wellgistics Health, Inc. (NASDAQ:WGRX) („Wellgistics“ oder das „Unternehmen“), ein führendes Unternehmen im Bereich der Gesundheitstechnologie und des Arzneimittelvertriebs, gab heute den Abschluss einer endgültigen Joint-Venture-Vereinbarung mit Kare Rx Hub, LLC („KareRx“) bekannt, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Kare PharmTech. KareRx ist ein KI-gestützter digitaler Hub, der Apotheken, Telemedizin und Spezialpharmaprogramme unterstützt.

Der Abschluss des Joint Ventures formalisiert die zuvor angekündigte unverbindliche Absichtserklärung und stellt einen bedeutenden Meilenstein bei der Zusammenführung der Technologieplattformen und operativen Teams beider Organisationen zu einem einheitlichen Ökosystem dar, das darauf ausgelegt ist, den Zugang für Patienten zu beschleunigen und die Effizienz der Arzneimittelvermarktung zu verbessern. Durch die Integration des Wellgistics-Hub-Technologie-Stacks, einschließlich der proprietären Plattformen EinsteinRx und HubRx AI, in den digitalen Hub von KareRx ist die kombinierte Plattform in der Lage, den Verschreibungsprozess von der Erfassung bis zur Abwicklung zu optimieren.

Prashant Patel, Chief Executive Officer von Wellgistics Health, kommentierte: „Dieses Joint Venture spiegelt unseren anhaltenden Fokus auf den Aufbau einer integrierten, technologiegestützten Plattform wider, um die Koordination während des gesamten Verschreibungsprozesses zu verbessern und den Zugang der Patienten zu Therapien zu unterstützen. Durch die Kombination der Anbieterkonnektivität und der digitalen Interaktionsmöglichkeiten von KareRx mit unserer Infrastruktur glauben wir, dass diese Zusammenarbeit die betriebliche Effizienz steigert und Hersteller sowie andere Akteure im Gesundheitswesen dabei unterstützt, die Zugangswege effektiver zu navigieren.“