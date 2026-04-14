Bis zu 18,94 g/t Gold beeindrucken erneut

Gold Terra Resource (TSX.V: YGT, FSE: TX0, WKN: A2P0BS) hat neue Bohrergebnisse aus seinem laufenden Winterbohrprogramm 2026 auf der Con-Mine-Option-Property in Yellowknife in den Nordwest-Territorien, bekanntgegeben, die es in sich haben! Denn die Resultate bestätigen die Kontinuität der Yellorex-Zone und deuten gleichzeitig auf weiteres Potenzial in der Tiefe hin. Der spektakulärste Treffer war dabei Bohrloch GTY26-013. Es durchschnitt eine extrem stark vererzte Zone, in der über eine Länge von 11,10 Metern ein Goldgehalt von hohen 9,53 g/t identifiziert wurde!

Durchschnitten wurde die hochgradige Vererzung in einer Bohrtiefe von etwa 211 bis 222 Meter. Innerhalb dieses Abschnitts enthält ein 4,50 Meter langer Abschnitt sogar 18,94 g/t Gold. Mit diesem Fund bestätigt Gold Terra einen hochgradigen Erzkörper nahe der Oberfläche in etwa 200 Metern vertikaler Tiefe.

Ebenfalls bedeutsam ist Bohrloch GTY26-007, das mit 5,73 g/t Gold über 6,38 Metern in einer Tiefe zwischen 487 und 494 Metern eine potenzielle Erweiterung der Vererzung in größerer Tiefe andeutet. Die durchschnittene Zone ist nach unten hin weiterhin offen, was auf zusätzliches Gold in der Tiefe hindeutet.

Damit bestätigt sich nicht nur die Annahme des Unternehmens, dass auch in tieferen Regionen der Lagerstätte noch weiteres Gold vorhanden ist, sondern es deutet sich auch an, dass diese neuen Goldvorkommen so interessant sein werden, dass sie mittelfristig in die erweiterten Ressourcenschätzungen aufgenommen werden können.

Die zentrale These von Gold Terra Resouce bestätigt sich immer mehr

Alle fünf neuen Bohrlöcher (GTY26-007, -009, -010, -012 und -013) durchschnitten den sogenannten Campbell Shear – eine geologische Struktur, die für ihre Assoziation mit hochgradigem Gold bekannt ist und durch Quarz-Ankerit- sowie Rauchquarzveraderung mit starker Serizitveränderung charakterisiert ist. Das hauptsächliche geologische Nebengestein ist mafisches Vulkangestein.

Der Campbell Shear gilt als das wichtigste Explorationsziel von Gold Terra. Die historische Con Mine, die von 1938 bis 2003 in Betrieb war, produzierte hier mehr als fünf Millionen Unzen hochgradiges Gold mit durchschnittlich 16 g/t Gold. Dass sie noch nicht erschöpft ist, war und ist die entscheidende These, die Gold Terra mit seinen Bohrungen beweisen möchte und diesem Ziel ist das Unternehmen mit den jüngsten Bohrerfolgen einen wichtigen Schritt nähergekommen.

Gold Terras nächstes Ziel ist die Aktualisierung der Mineralressourcenschätzung

Das laufende Bohrprogramm mit einem Gesamtumfang von 10.000 Metern zielt darauf ab, die bestehende Mineralressourcenschätzung aus dem Jahr 2022 zu bestätigen und zu erweitern. Sie basierte noch auf einem Goldpreis von 1.750 US-Dollar – ein Niveau, das angesichts des aktuellen Goldpreises deutlich zu niedrig ist.

Eine Überarbeitung der Ressource ist damit angebracht und das Unternehmen schätzt, dass die laufenden Arbeiten zur Aktualisierung der Studie bis Mai 2026 abgeschlossen werden können. Eine zweite Aktualisierung der Ressource, die auch die Bohrerfolge des aktuellen Winterbohrprogramms miteinbezieht, ist für September 2026 geplant. Dies allein dürfte dem Unternehmen eine höhere Aufmerksamkeit an der Börse sichern.

Darüber hinaus wird Gold Terra Resource interessierten Investoren und Analysten die Yellowknife-Liegenschaft am 21. April 2026 bei einem Besuch vor Ort vorstellen. Darüber hinaus sollen im Jahr 2026 noch eine Machbarkeitsstudie (Preliminary Economic Assessment, PEA) sowie die Planungen für eine Abraum-Lagerstätte abgeschlossen werden. Diese Planungen gehen davon aus, dass die Mine eine potenzielle Lebensdauer von 20 Jahren haben wird, was das langfristige Potenzial des Projekts unterstreicht.

Gold Terra-Präsident und CEO Gerald Panneton sieht sich durch die jüngsten Bohrerfolge in seiner Annahme bestätigt, dass unterhalb der historischen Con-Mine noch so viel Gold vorhanden ist, dass es möglich ist, die Ressource im Bereich von der Oberfläche bis zu 500 Metern Tiefe zu bestätigen und auszubauen. Da das Unternehmen eine Kaufoption auf 100 Prozent der Con Mine Option Property von einer Tochtergesellschaft von Newmont Corporation hält, liegt der Schlüssel für die Erschließung dieses höchst interessanten Goldprojekts allein bei Gold Terra, denn die Option läuft noch bis zum 21. November 2027 und es ist anzunehmen, dass sie am Ende auch ausgeübt werden wird.

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