JPMorgan verdient mehr als gedacht - Düstere Aussichten belasten

Zwar übertraf die Bank mit ihren Geschäftszahlen klar die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Für die Aktie von JPMorgan ging es nach den Neuigkeiten angesichts der schwierigen Aussichten im vorbörslichen US-Handel aber um ein Prozent abwärts./stw/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur JPMorgan Chase Aktie

Die JPMorgan Chase Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,99 % und einem Kurs von 263,9 auf Tradegate (14. April 2026, 13:28 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der JPMorgan Chase Aktie um +5,16 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,80 %.

Die Marktkapitalisierung von JPMorgan Chase bezifferte sich zuletzt auf 709,18 Mrd..

JPMorgan Chase zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0400 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 377,38USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 330,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 391,00USD was eine Bandbreite von +24,93 %/+48,02 % bedeutet.