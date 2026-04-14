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    JPMorgan verdient mehr als gedacht - Düstere Aussichten belasten

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan steigerte Gewinn im ersten Quartal stark
    • Handelsgeschäfte trieben Erträge stärker nach oben
    • Aktie fiel vorbörslich rund ein Prozent trotz Zahlen
    JPMorgan verdient mehr als gedacht - Düstere Aussichten belasten
    Foto: Bumble Dee - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX) - Ein brummendes Handelsgeschäft hat der US-Bank JPMorgan Chase im ersten Quartal überraschend viel Gewinn beschert. Weil die Erträge noch stärker stiegen als erwartet, sprang der Überschuss im Jahresvergleich um 13 Prozent auf rund 16,5 Milliarden US-Dollar (14,1 Mrd Euro) nach oben, wie das größte Geldinstitut der USA am Dienstag in New York mitteilte. Bankchef Jamie Dimon warnte jedoch vor den Folgen von Kriegen und der konfliktreichen Weltlage.

    Als Risiken nannte der Manager die schwankenden Energiepreise, die Unsicherheiten im Welthandel, hohe Staatsschulden und die hohen Preise von Vermögenswerten. "Auch wenn wir nicht vorhersagen können, wie sich diese Risiken und Unsicherheiten letztlich auswirken werden, sind sie doch erheblich." Deshalb bereite die Bankspitze das Institut auf ein breites Spektrum von Rahmenbedingungen vor.

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    Zwar übertraf die Bank mit ihren Geschäftszahlen klar die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Für die Aktie von JPMorgan ging es nach den Neuigkeiten angesichts der schwierigen Aussichten im vorbörslichen US-Handel aber um ein Prozent abwärts./stw/jha/

    JPMorgan Chase

    -0,90 %
    +5,16 %
    +7,80 %
    -0,47 %
    +27,41 %
    +128,84 %
    +106,57 %
    +386,94 %
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    ISIN:US46625H1005WKN:850628

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur JPMorgan Chase Aktie

    Die JPMorgan Chase Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,99 % und einem Kurs von 263,9 auf Tradegate (14. April 2026, 13:28 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der JPMorgan Chase Aktie um +5,16 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,80 %.

    Die Marktkapitalisierung von JPMorgan Chase bezifferte sich zuletzt auf 709,18 Mrd..

    JPMorgan Chase zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0400 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 377,38USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 330,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 391,00USD was eine Bandbreite von +24,93 %/+48,02 % bedeutet.






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