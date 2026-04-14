GOLDMAN SACHS stuft NORDEX AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Nordex mit einem Kursziel von 49,60 Euro auf "Buy" belassen. Der Auftragseingang im ersten Quartal habe die Erwartungen erfüllt, schrieb Ajay Patel am Dienstag. Der Hersteller von Windkraftanlagen dürfte seine starke Entwicklung fortsetzen und die mittelfristigen Ziele erreichen./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 07:28 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,78 % und einem Kurs von 45,20EUR auf Tradegate (14. April 2026, 13:28 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Ajay Patel

Analysiertes Unternehmen: NORDEX AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 49,60

Kursziel alt: 49,60

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

