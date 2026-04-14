GOLDMAN SACHS stuft Porsche AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Porsche AG von 36 auf 39 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Zuffenhausener dürften im ersten Quartal von den Auslieferungen der neuen 911er-Modelle, einem insgesamt besseren Mix und dem Kostentiming profitiert haben, schrieb Christian Frenes am Dienstag in seinem Ausblick auf den Bericht. Er hob seine Ergebnisschätzungen bis 2028 etwas an./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 06:41 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,35 % und einem Kurs von 43,20EUR auf Tradegate (14. April 2026, 13:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Christian Frenes

Analysiertes Unternehmen: Porsche AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 39

Kursziel alt: 36

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 39,00 € , was einem Rückgang von -9,55% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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