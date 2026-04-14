GOLDMAN SACHS stuft Porsche AG auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Porsche AG von 36 auf 39 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Zuffenhausener dürften im ersten Quartal von den Auslieferungen der neuen 911er-Modelle, einem insgesamt besseren Mix und dem Kostentiming profitiert haben, schrieb Christian Frenes am Dienstag in seinem Ausblick auf den Bericht. Er hob seine Ergebnisschätzungen bis 2028 etwas an./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 06:41 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,35 % und einem Kurs von 43,20EUR auf Tradegate (14. April 2026, 13:29 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Christian Frenes
Analysiertes Unternehmen: Porsche AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 39
Kursziel alt: 36
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Christian Frenes
Analysiertes Unternehmen: Porsche AG
Aktieneinstufung neu: neutral
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Währung: EUR
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