JPMorgan & Wells Fargo: Die Earnings-Season startet

Die größte Bank der USA meldet für das erste Quartal einen Gewinn von 16,5 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 5,94 US-Dollar je Aktie, gegenüber 14,6 Milliarden US-Dollar im Vergleich zum Vorjahresquartal. Analysten hatten mit 5,45 US-Dollar je Aktie gerechnet.

JPMorgan Chase veröffentlicht am Dienstag Geschäftszahlen. Die Earnings der Banken lassen wichtige Schlußfolgerungen auf die Gesundheit des Marktes zu.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Wells Fargo & Company!

Der Umsatz stieg um 10 Prozent auf 49,84 Milliarden US-Dollar, gegenüber Prognosen von 49,13 Milliarden US-Dollar.

CEO Jamie Dimon sagt, dass die US-Wirtschaft insgesamt zwar größtenteils in guter Verfassung sei, jedoch eine "komplexe Reihe von Risiken", darunter Energiepreise, geopolitische Spannungen, hohe Haushaltsdefizite und erhöhte Vermögenspreise, ihren Entwicklungskurs zu gefährden drohten.

Im Privatkundengeschäft verzeichnete JPMorgans Sparte für Kartendienstleistungen und Autokredite einen Umsatzanstieg von 13 Prozent, vor allem aufgrund höherer Kreditkartensalden der Kunden. Insgesamt stieg das Konsumausgabenvolumen mit JPMorgan-Kreditkarten im Vergleich zum Vorjahr um 9 Prozent.

Möchten Sie externe Inhalte erlauben? An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren. Externe Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Inhalt direkt aufrufen: Inhalt direkt aufrufen: Episode

Obwohl die Zahlen stimmen, reagiert der Markt im frühen Handel verhalten, die Anteilsscheine von JPMorgan verlieren sogar leicht um rund 1 Prozent.

Auch die Wells Fargo hat ihre Geschäftsbücher geöffnet. Der Gewinn steigt im ersten Quartal, begünstigt durch höhere Zinseinnahmen und gestiegene Handelsgewinne aus volatilen Märkten.

Die Markteinnahmen von Wells Fargo kletterten im Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 19 Prozent auf 2,17 Milliarden US-Dollar.

Der Nettogewinn belief sich auf 5,25 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 1,60 US-Dollar je Aktie, teilt der viertgrößte US-Kreditgeber mit.

Mit diesen Ergebnissen liegt die Bank in den durchschnittlichen Konsensschätzung der Analysten. Da sich die Anleger aber mehr erhofft hatten, verlieren die Anteile rund 3 Prozent im frühen Handel.

Trotz Krisen erweist sich der US-Konsum noch als stabil, da die Kreditkartengeschäfte bei beiden Banken sich als robust erweisen. Die Phase der schnellen Gewinne durch hohe Zinsen scheint aber erstmal vorbei zu sein.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 277,36 $ , was einem Rückgang von -11,58% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer