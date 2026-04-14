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    Domestic Metals gibt den Abschluss der letzten Tranche einer Privatplatzierung sowie eine Finanzierung in Höhe von 7,0 Mio. $ bekannt

    Domestic Metals gibt den Abschluss der letzten Tranche einer Privatplatzierung sowie eine Finanzierung in Höhe von 7,0 Mio. $ bekannt
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    **Nicht zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten oder zur Verteilung an US-Nachrichtendienste bestimmt**

     

    Vancouver, BC, 14. April 2026 / IRW-Press / Domestic Metals Corp. (das „Unternehmen“ oder „Domestic“) – (TSXV: DMCU; OTCQB: DMCUF; FWB: 03E0) gibt bekannt, dass das Unternehmen gemäß den Pressemitteilungen vom 4. Februar 2026, 13. März 2026 und 24. März 2026 die letzte Tranche der Privatplatzierung (das „Angebot“) abgeschlossen hat, wobei weitere 874.286 Einheiten des Unternehmens zu einem Preis von 0,28 $ pro Einheit ausgegeben wurden, was einem Bruttoerlös von 244.800,08 $ entspricht.

     

    Die Gesamtzahl der im Rahmen beider Tranchen des Angebots ausgegebenen Einheiten beträgt 12.079.791 Einheiten des Unternehmens („Einheiten“) bei einem Bruttoerlös von insgesamt 3.382.341,48 $. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine „Aktie“) und einem Stammaktienkaufwarrant (ein „Warrant“). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber, innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren ab dem Ausgabedatum eine weitere Aktie des Unternehmens zu einem Preis von 0,40 $ pro Aktie zu erwerben.

     

    Im Rahmen des Abschlusses der letzten Tranche wurden keine Vermittlungsprovisionen gezahlt.

     

    Alle im Rahmen des Angebots ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag, während der die Wertpapiere nicht gehandelt werden dürfen. Das Angebot steht unter dem Vorbehalt der endgültigen Genehmigung durch die TSXV.

     

    Der Nettoerlös aus dem Angebot ist für allgemeines Working Capital sowie Explorations- und Erschließungskosten vorgesehen.

     

    Nicht vermittelte Privatplatzierung

     

    Domestic Metals gibt ferner eine nicht vermittelte Privatplatzierung von bis zu 25.000.000 Einheiten (die „Einheiten“) zu einem Preis von 0,28 $ pro Einheit (das „neue Angebot“) mit einem Bruttoerlös von bis zu 7.000.000 $ bekannt. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine „Aktie“) und einem Stammaktienkaufwarrant (ein „Warrant“). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber, innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren ab dem Ausgabedatum eine weitere Aktie des Unternehmens zu einem Preis von 0,40 $ pro Aktie zu erwerben.

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