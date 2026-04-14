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    CESNET und Ribbon erzielen erfolgreichen Proof of Concept im Bereich quantensicherer optischer Netzwerke

    CESNET und Ribbon erzielen erfolgreichen Proof of Concept im Bereich quantensicherer optischer Netzwerke
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Beweist die praktische Umsetzbarkeit der Quantenverschlüsselung ohne Leistungseinbußen

    PLANO, Texas, 14. April 2026 /PRNewswire/ -- Ribbon Communications Inc. (Nasdaq: RBBN), ein weltweit führender Anbieter von Echtzeit-Kommunikationstechnologie und IP-basierten optischen Netzwerklösungen, gab heute den erfolgreichen Abschluss eines Proof-of-Concept zur Quantenschlüsselverteilung (QKD) mit CESNET bekannt, dem Betreiber des nationalen akademischen Computernetzwerks der Tschechischen Republik. Ribbon hat es sich zur Aufgabe gemacht, Dienstanbieter, Unternehmen und Betreiber kritischer Infrastrukturen weltweit bei der Modernisierung und Absicherung ihrer Netzwerke und Dienste zu unterstützen.

    „Unsere Mission ist es, ein Höchstmaß an Sicherheit für die Kommunikation im Hochschul- und Forschungsbereich zu gewährleisten", sagte Václav Novák, Leiter der Abteilung für Netzwerkinfrastruktur bei CESNET. „Dieser erfolgreiche Test baut auf unserer langjährigen Partnerschaft mit Ribbon auf und zeigt, dass Quantenverschlüsselung in realen optischen Netzwerken eingesetzt werden kann, ohne die Leistung zu beeinträchtigen."

    Das optische Netzwerksystem Apollo von Ribbon bietet optische Verschlüsselung auf Layer-1-Ebene mit praktisch null Latenz und ohne Overhead, wobei alle Nutzdaten und Adressinformationen verschlüsselt werden. Diese Konfiguration gewährleistet, dass verschlüsselte DWDM/OTN-Netzwerke jeden Kundendienst ohne Interoperabilitätsprobleme übertragen können. Optische Verschlüsselung ist ein leistungsstarkes Werkzeug im Kampf gegen unerwünschte Eingriffe, und Apollo ermöglicht es Betreibern, diese intern zu nutzen oder als Mehrwertdienst für Kunden anzubieten.

    „QKD stellt die Zukunft sicherer Netzwerke dar", sagte Christian Erbe, Leiter des EMEA-Vertriebs bei Ribbon. „Wir sind stolz darauf, CESNET zu unterstützen und eine Sicherheitslösung zu liefern, die praktisch undurchdringlich und für die nächste Generation von Netzwerkbedrohungen gerüstet ist."

    Informationen zu Ribbon
    Ribbon Communications (Nasdaq: RBBN) bietet weltweit sichere Cloud-Kommunikation sowie IP- und optische Netzwerklösungen für Dienstleister, Unternehmen und kritische Infrastruktursektoren. Wir arbeiten eng mit unseren Kunden zusammen und unterstützen sie bei der Modernisierung ihrer Netzwerke, um ihre Wettbewerbsposition und ihre Geschäftsergebnisse in der heutigen intelligenten, stets vernetzten und datenintensiven Welt zu verbessern. Unser End-to-End-Portfolio an Kommunikationssoftware und IP-Optik-Netzwerklösungen bietet überragenden Mehrwert und Innovation durch den Einsatz von Cloud-nativen Architekturen, Automatisierungs- und Analysetools sowie modernster Sicherheit. Wir legen großen Wert auf unsere Verpflichtungen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) und legen unseren Stakeholdern jährlich einen Nachhaltigkeitsbericht vor. Um mehr über Ribbon zu erfahren, besuchen Sie rbbn.com

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