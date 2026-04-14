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    Instacart übernimmt Instaleap, um die weltweite Expansion seiner Unternehmensplattform voranzutreiben

    Instacart übernimmt Instaleap, um die weltweite Expansion seiner Unternehmensplattform voranzutreiben
    Foto: adobe.stock.com

    Die Übernahme stärkt die internationale Präsenz von Instacart und sorgt für neue Impulse bei führenden Lebensmitteleinzelhändlern in Europa, Lateinamerika und dem Nahen Osten

    SAN FRANCISCO, 14. April 2026 /PRNewswire/ -- Instacart (NASDAQ: CART), das führende Technologieunternehmen für den Lebensmitteleinzelhandel in Nordamerika, gab heute die Übernahme von Instaleap bekannt, einer globalen Plattform für Enablement- und Fulfillment-Lösungen, die Einzelhändlern die Optimierung und Skalierung ihrer Online-Geschäfte ermöglicht. Die Übernahme unterstützt die Strategie von Instacart, sein Unternehmensangebot weltweit auszubauen und Technologien zu entwickeln, die jede einzelne Transaktion im Lebensmittelhandel abwickeln können.

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    Instaleap bietet speziell entwickelte Technologien für den Lebensmittelhandel, die auf die Kernbedürfnisse von Einzelhändlern zugeschnitten sind, darunter Marktplatzintegrationen und Fulfillment-Lösungen, und ergänzt das breitere Portfolio an Unternehmensangeboten von Instacart. Das Unternehmen hat Beziehungen zu beinahe 100 Lebensmitteleinzelhändlern und Marktplätzen außerhalb Nordamerikas aufgebaut, darunter Cencosud, Continente, Jerónimo Martins, Lulu und SPAR. Mit Niederlassungen in knapp 30 Ländern verfügt Instaleap über fundierte lokale Marktkenntnisse und eine wachsende Präsenz in Europa, Lateinamerika und dem Nahen Osten. Bis heute hat Instaleap mehr als 100 Millionen Transaktionen abgewickelt.

    „Wir sehen eine bedeutende Chance, international zu expandieren – durch eine unternehmensorientierte Strategie, die Einzelhändler weltweit in die Lage versetzt, die sich wandelnden Omnichannel-Bedürfnisse ihrer Kunden zu erfüllen", sagte Ryan Hamburger, Chief Commercial Officer bei Instacart. „Wir verzeichnen bereits eine wachsende weltweite Nachfrage nach unseren Online- und In-Store-Technologien, darunter Storefront Pro und Caper Carts, mit ersten Erfolgen in Europa und Australien. Mit der Technologie, der internationalen Expertise und den engen Beziehungen im Einzelhandel von Instaleap können wir unsere internationale Expansion beschleunigen und Einzelhändler sowie Verbraucher weltweit besser bedienen."

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