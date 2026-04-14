GOLDMAN SACHS stuft Traton auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Traton von 33,60 auf 33,10 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Daniela Costa passte ihre Schätzungen am Montagabend an den Absatz der Lkw-Holding im ersten Quartal an./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 22:13 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TRATON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,14 % und einem Kurs von 33,00EUR auf Tradegate (14. April 2026, 12:09 Uhr) gehandelt.