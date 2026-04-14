EU-Kommission genehmigt deutsche Milliardenhilfe für Moor-Rettung

BERLIN (dpa-AFX) - Die EU-Kommission hat milliardenschwere Staatshilfen Deutschlands für die Wiederbelebung von entwässerten Mooren genehmigt. Etwa 1,3 Milliarden Euro dürfen demnach Eigentümern und Bewirtschaftern in der Bundesrepublik zugutekommen, die sich zur Wiedervernässung ihrer Flächen verpflichten, wie die Brüsseler Behörde mitteilte.

Die Regelung deckt laut Mitteilung insbesondere Kosten für vorbereitende Beratungsdienste, Investitionen und Ausgleichszahlungen für wirtschaftliche Schäden ab. Die Anreize seien angemessen und die positiven Auswirkungen der Beihilfen würden etwaige Wettbewerbsverzerrungen überwiegen, teilte die Europäische Kommission mit.

Kampf gegen Klimawandel: Umweltministerium setzt auf Moore

Moore spielen für das Bundesumweltministerium unter Führung von Minister Carsten Schneider (SPD) eine wichtige Rolle beim Kampf gegen den Klimawandel. Die Wiedervernässung entwässerter Moorböden bis zum Jahr 2045 soll insgesamt 28 Millionen Tonnen an CO2-Äquivalenten einsparen helfen. Bis 2045 will Deutschland klimaneutral sein, also nicht mehr Treibhausgase ausstoßen, als wieder gespeichert werden können./tre/DP/nas



