BARCLAYS stuft QIAGEN NV auf 'Equal Weight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Qiagen von 58 auf 44 Dollar gesenkt, aber die Aktie von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Eine Übernahme des Diagnostikspezialisten hält Analyst Luke Sergott zunächst für wenig wahrscheinlich, wie er am Montagabend im Rahmen eines Ausblicks auf die Berichtssaison der US-Life-Science-Branche schrieb. Zudem stoße Roche in zwei der wichtigsten Wachstumsbereiche von Qiagen vor und das Wachstumsziel für das Gesamtjahr bedürfe einer steilen Steigerung bis zum Jahresende./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 21:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 10:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 21:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 10:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Qiagen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,59 % und einem Kurs von 35,85EUR auf Tradegate (14. April 2026, 13:48 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Luke Sergott
Analysiertes Unternehmen: QIAGEN NV
Aktieneinstufung neu: neutral
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Luke Sergott
Analysiertes Unternehmen: QIAGEN NV
Aktieneinstufung neu: neutral
Währung: EUR
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