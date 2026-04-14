BARCLAYS stuft QIAGEN NV auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Qiagen von 58 auf 44 Dollar gesenkt, aber die Aktie von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Eine Übernahme des Diagnostikspezialisten hält Analyst Luke Sergott zunächst für wenig wahrscheinlich, wie er am Montagabend im Rahmen eines Ausblicks auf die Berichtssaison der US-Life-Science-Branche schrieb. Zudem stoße Roche in zwei der wichtigsten Wachstumsbereiche von Qiagen vor und das Wachstumsziel für das Gesamtjahr bedürfe einer steilen Steigerung bis zum Jahresende./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 21:21 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 10:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Qiagen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,59 % und einem Kurs von 35,85EUR auf Tradegate (14. April 2026, 13:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Luke Sergott

Analysiertes Unternehmen: QIAGEN NV

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

