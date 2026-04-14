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    Deutschland finanziert hunderte Patriot-Raketen für Ukraine

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutschland finanziert Lieferung von Patriot-Raketen
    • Lieferung weiterer Iris-T Startgeräte durch Diehl
    • Gemeinsame Produktion tausender Drohnen und Deep Strike
    Deutschland finanziert hunderte Patriot-Raketen für Ukraine
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Deutschland wird einen Vertrag der Ukraine mit dem Rüstungsunternehmen Raytheon über die Lieferung von mehreren Hundert Patriot-Raketen finanzieren. Darüber hinaus sei mit dem deutschen Unternehmen Diehl Defence die Lieferung weiterer Startgeräte für Iris-T-Luftabwehrsysteme vereinbart worden, teilte das Verteidigungsministerium in Berlin nach Regierungskonsultationen mit der Ukraine mit.

    "Auch dieses Vorhaben wird von Deutschland finanziert und den Schutz kritischer Infrastrukturen und Städte erheblich verbessern", wurde dazu erklärt.

    Zusätzlich haben Deutschland und die Ukraine demnach die Produktion von Drohnen mittlerer und langer Reichweite vereinbart. Das Projekt umfasst die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens mit dem Ziel der Lieferung von Tausenden von Drohnen.

    Weiter wird Deutschland die Ukraine bei der Finanzierung sogenannter Deep Strike Fähigkeiten - dabei geht es um weitreichende Präzisionswaffen - unterstützen. Dazu gehört laut Verteidigungsministerium eine Investition in Höhe von mehreren Hundert Millionen Euro./cn/DP/nas






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