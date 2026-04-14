Börsen Update
Börsen Update Europa - 14.04. - FTSE Athex 20 stark +3,23 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX bewegt sich bei 24.018,48 PKT und steigt um +0,34 %.
Top-Werte: Siemens +2,66 %, Siemens Energy +2,30 %, Continental +1,64 %
Flop-Werte: Deutsche Telekom -1,20 %, Daimler Truck Holding -1,18 %, BMW -1,15 %
Der MDAX bewegt sich bei 30.666,74 PKT und steigt um +0,57 %.
Top-Werte: Salzgitter +5,11 %, Deutz +4,24 %, Redcare Pharmacy +3,98 %
Flop-Werte: K+S -3,98 %, Nemetschek -3,93 %, AIXTRON -2,99 %
Der TecDAX bewegt sich bei 3.546,00 PKT und steigt um +0,36 %.
Top-Werte: Evotec +9,93 %, SILTRONIC AG +6,55 %, Eckert & Ziegler +5,61 %
Flop-Werte: Elmos Semiconductor -3,94 %, Nemetschek -3,93 %, AIXTRON -2,99 %
Der E-Stoxx 50 steht aktuell (13:59:42) bei 5.970,75 PKT und steigt um +0,45 %.
Top-Werte: Hermes International +2,95 %, Siemens +2,66 %, Siemens Energy +2,30 %
Flop-Werte: Iberdrola -1,95 %, Koninklijke Ahold Delhaize -1,78 %, Deutsche Telekom -1,20 %
Der ATX steht bei 5.894,25 PKT und gewinnt bisher +1,36 %.
Top-Werte: BAWAG Group +5,05 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +4,56 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +1,89 %
Flop-Werte: EVN -2,31 %, Verbund Akt.(A) -2,27 %, Oesterreichische Post -0,86 %
Der SMI steht aktuell (13:59:44) bei 13.220,81 PKT und steigt um +0,13 %.
Top-Werte: Sika +7,14 %, CIE Financiere Richemont +2,93 %, Lonza Group +1,76 %
Flop-Werte: Swiss Re -3,98 %, Novartis -0,78 %, UBS Group -0,47 %
Der CAC 40 steht aktuell (13:58:21) bei 8.304,03 PKT und steigt um +0,54 %.
Top-Werte: Eurofins Scientific +3,87 %, Hermes International +2,95 %, Compagnie de Saint-Gobain +2,11 %
Flop-Werte: ENGIE -1,93 %, Euronext -1,29 %, Eiffage -1,18 %
Der OMX Stockholm 30 steht bei 3.113,61 PKT und verliert bisher -0,12 %.
Top-Werte: Getinge (B) +1,41 %, Nordea Bank Abp +1,00 %, SSAB Registered (A) +0,82 %
Flop-Werte: Telia Company -1,76 %, H & M Hennes & Mauritz (B) -0,79 %, Tele2 (B) -0,62 %
Der FTSE Athex 20 steht bei 5.750,00 PKT und gewinnt bisher +3,23 %.
Top-Werte: GEK Terna Holding Real Estate Construction +2,12 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) +2,03 %, Hellenic Telecommunications Organizations +1,07 %
Flop-Werte: Greek Organisation of Football Prognostics Opap -6,09 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -4,59 %, Jumbo -4,24 %
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