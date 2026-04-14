K+S Aktie: Kurs heute deutlich schwächer - was Anleger wissen sollten

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die K+S Aktie. Mit einer Performance von -3,98 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,41 %, geht es heute bei der K+S Aktie nach unten. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

K+S ist ein Rohstoffkonzern mit Fokus auf Kali- und Salzprodukte für Landwirtschaft (Düngemittel) und Industrie. Hauptprodukte: Kalidünger, Industriesalze, Auftausalz, Spezialsalze. Marktstellung: Einer der führenden Kaliproduzenten Europas. Wichtige Konkurrenten: Nutrien, Mosaic, Yara, ICL. Mögliche USPs: starke Position im europäischen Düngemittel- und Salzmarkt, eigene Lagerstätten, Logistiknetz in Europa.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die K+S-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +21,89 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die K+S Aktie damit um -4,22 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,38 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die K+S um +25,88 % gewonnen.

Während K+S deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,57 %.

K+S Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,22 % 1 Monat -13,38 % 3 Monate +21,89 % 1 Jahr +13,87 %

Informationen zur K+S Aktie

Stand: 14.04.2026, 14:00 Uhr

Es gibt 179 Mio. K+S Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,70 Mrd.EUR € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

The Mosaic, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,57 %. Nutrien notiert im Minus, mit -0,38 %.

K+S Aktie jetzt kaufen?

Ob die K+S Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur K+S Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.