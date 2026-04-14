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    Macron fordert neue Friedensgespräche zwischen USA und Iran

    Für Sie zusammengefasst
    • Macron fordert Wiederaufnahme der Friedensgespräche
    • Waffenstillstand strikt einhalten inklusive des Libanon
    • Straße von Hormus schnell und bedingungslos öffnen
    Macron fordert neue Friedensgespräche zwischen USA und Iran
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hat US-Präsident Donald Trump und den iranischen Präsidenten Massud Peseschkian in Telefonaten zur Wiederaufnahme der Friedensverhandlungen aufgerufen. Die in Islamabad unterbrochenen Verhandlungen müssten wieder aufgenommen, Missverständnisse ausgeräumt und weitere Eskalationen vermieden werden, habe er in den Telefonaten am Montag gefordert, teilte Macron mit.

    Es sei von entscheidender Bedeutung, dass der Waffenstillstand von allen strikt eingehalten werde und auch den Libanon einschließe. "Ebenso wichtig ist es, dass die Straße von Hormus so schnell wie möglich bedingungslos, ohne Kontrollen und ohne Mautgebühren wieder geöffnet wird", schrieb Macron auf der Plattform X. Unter diesen Voraussetzungen sollten die Verhandlungen mit Unterstützung der wichtigsten Beteiligten rasch wieder aufgenommen werden können.

    Frankreich und Großbritannien organisierten am Freitag eine Videokonferenz von nicht am Konflikt beteiligten Ländern, um über eine rein defensive Mission zu beraten, die eine freie Schifffahrt durch die Straße von Hormus ermöglichen soll, sobald die Sicherheitslage dies zulasse, sagte Macron./evs/DP/jha





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