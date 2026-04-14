    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    WDH/Merz

    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    Deutsche Beteiligung an Ukraine-Frieden unverzichtbar

    Für Sie zusammengefasst
    • Europa muss zwingend Teil eines Friedensvertrags sein
    • Deutschland unverzichtbar beim Wiederaufbau und Hilfe
    • Russland sucht Gründe, den Krieg nicht zu beenden
    WDH/Merz - Deutsche Beteiligung an Ukraine-Frieden unverzichtbar
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    (Grammatikfehler im 2. Absatz behoben)

    BERLIN (dpa-AFX) - Kanzler Friedrich Merz hat die Forderung nach einer Beteiligung Deutschlands und Europas an einem Friedensabkommen zwischen der Ukraine und Russland unterstrichen. "Ich gehe unverändert fest davon aus: Es wird keine Verabredungen mit Russland geben über die Köpfe der Europäer hinweg", sagte der CDU-Vorsitzende bei einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Berlin. Europa müsse Teil des Friedensprozesses und Teil einer Friedensvereinbarung sein, fügte Merz hinzu.

    Auch eine Teilnahme Deutschlands als mit Abstand größtem Unterstützer der Ukraine schon seit dem vergangenen Jahr "ist für mich unverzichtbar", forderte der Kanzler. Deutschland werde auch Teil des Aufbaus der Nachkriegsordnung in der Ukraine sein, sowohl in der Zusammenarbeit in Europa als auch in der wirtschaftlichen Zusammenarbeit. Die Bundesrepublik werde selbstverständlich auch ihre wirtschaftlichen Interessen in der Ukraine wahrnehmen. Anlass für die Gespräche von Merz mit Selenskyj waren die ersten deutsch-ukrainischen Regierungskonsultationen in Berlin seit vielen Jahren.

    Merz: Werden wirtschaftliche Interessen in Ukraine wahrnehmen

    Die US-Regierung wisse, dass Europa mit dabei sein müsse, "wenn sie die Unterschrift Europas unter welchem Abkommen auch immer haben will", sagte Merz. Die Verhandlungen über einen Waffenstillstand und einen Frieden in der Ukraine unter Vermittlung der USA treten seit Monaten auf der Stelle. Der Kanzler sagte, derzeit sei man dabei, ein weiteres Treffen zu organisieren, auch auf der Ebene der nationalen Sicherheitsberater. Die US-Seite sei "wie immer" dazu eingeladen, daran teilzunehmen.

    Selenskyj sagte laut offizieller Übersetzung vor dem Hintergrund der dreiseitigen Gespräche zwischen der Ukraine, Russland und den USA, Kiew habe immer gesagt, "dass es natürlich nicht ohne Europa gehen kann". Er spreche diese Frage in seinen Gesprächen immer wieder selbst an. Russland suche aber nach wie vor nach Gründen, um den Krieg nicht zu beenden./bk/DP/jha/nas





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    WDH/Merz Deutsche Beteiligung an Ukraine-Frieden unverzichtbar Kanzler Friedrich Merz hat die Forderung nach einer Beteiligung Deutschlands und Europas an einem Friedensabkommen zwischen der Ukraine und Russland unterstrichen. "Ich gehe unverändert fest davon aus: Es wird keine Verabredungen mit Russland geben …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     