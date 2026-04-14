Greenridge Exploration meldet Abschluss einer Optionsvereinbarung mit Thunder Gold Corp. für das Nickelprojekt Electra

14. April 2026, Vancouver, B.C. / IRW-Press / Greenridge Exploration Inc. („Greenridge“ oder das „Unternehmen“) (CSE: GXP | OTC: GXPLF | FWB: HW3) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen am 10. April 2026 über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft ALX Resources Corp. eine Optionsvereinbarung (die „Vereinbarung“) mit Thunder Gold Corp. (TSXV: TGOL) („Thunder Gold“) abgeschlossen hat. Gemäß dieser Vereinbarung kann Thunder Gold eine hundertprozentige (100 %) Beteiligung am 4.571 Hektar großen Nickelkonzessionsgebiet Electra („Electra“) erwerben. Electra grenzt an Thunder Golds Konzessionsgebiet Tower Mountain in der Nähe von Thunder Bay (Ontario).

Im Rahmen der Vereinbarung kann Thunder Gold eine hundertprozentige (100 %) Beteiligung an Electra erwerben, indem es dem Unternehmen innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten eine Barzahlung von insgesamt 175.000 CAD zahlt und insgesamt 1.000.000 Stammaktien von Thunder Gold an das Unternehmen begibt (die „Veräußerung“).

Die Vereinbarung steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange und die Canadian Securities Exchange.

Bedingungen der Vereinbarung

Die Barzahlungen in Gesamthöhe von 175.000 $ (die „Barzahlungen“) sind über einen Zeitraum von zwei (2) Jahren wie folgt zu leisten:

- 50.000 $ bei Abschluss der Vereinbarung (der „Stichtag“);

- 50.000 $ am oder vor dem Datum, das 12 Monate nach dem Stichtag liegt; und

- 75.000 $ am oder vor dem Datum, das 24 Monate nach dem Stichtag liegt.

Die Aktienemissionen im Gesamtumfang von 1.000.000 Stammaktien (die „Aktienemissionen“) von Thunder Gold sind wie folgt zu leisten:

- 200.000 Stammaktien am Stichtag;

- 300.000 Stammaktien am oder vor dem Datum, das 12 Monate nach dem Stichtag liegt; und

- 500.000 Stammaktien am oder vor dem Datum, das 24 Monate nach dem Stichtag liegt.

Die Vereinbarung sieht keine Mindestausgaben in einem bestimmten Jahr vor und Thunder Gold hat das Recht, die Barzahlungen oder Aktienemissionen jederzeit einzustellen, was dazu führen würde, dass Thunder Gold keine Beteiligung an Electra erwirbt. Electra ist Gegenstand einer Net Smelter Returns-Royalty („NSR“) von 2,5 %, die an eine Verkäufergruppe aus Ontario (die „Verkäufer“) auf den Verkauf wertvoller Mineralien aus Electra zu zahlen ist. Greenridge wird das Recht haben, jederzeit eine NSR von bis zu 1,5 % in Schritten von 0,5 % zu je 500.000 $ zu erwerben. Alle in Verbindung mit der Vereinbarung begebenen Wertpapiere sind an eine gesetzliche Haltedauer von vier Monaten und einem Tag gebunden. Im Rahmen dieser Vereinbarung zu marktüblichen Bedingungen wurden keine Vermittlungsprovisionen gezahlt.

Über Greenridge Exploration Inc.

Greenridge Exploration Inc. (CSE: GXP | OTCQB: GXPLF | FWB: HW3) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, durch den Erwerb, die Exploration und die Erschließung wichtiger Mineralprojekte in Kanada einen Mehrwert für seine Aktionäre zu schaffen. Das Unternehmen besitzt oder ist an 23 Projekten und weiteren Claims mit einer Fläche von ca. 251.139 Hektar beteiligt, die ein beträchtliches Potenzial für Uran-, Gold-, Nickel- und Kupferentdeckungen aufweisen. Das Unternehmen steht unter der Leitung eines erfahrenen Managementteams und Board of Directors, die über beträchtliche Erfahrung in der Kapitalbeschaffung und dem Ausbau von Bergbauprojekten verfügen.

Greenridge besitzt eines der größten Urankonzessionsportfolios in Kanada: Es besteht aus 13 Projekten und zusätzlichen vielversprechenden Claims, die ungefähr 175.286 Hektar umfassen. Das Unternehmen hat Wertschöpfungsmöglichkeiten in 9 weiteren Projekten für strategische Metalle, welche Gold, Nickel- und Kupferexplorationskonzessionsgebiete über insgesamt ca. 75.799 Hektar umfassen. Zu den hervorzuhebenden Projekten gehören:

- Auf dem Uranprojekt Black Lake im Nordosten des Athabasca-Beckens (40 % Greenridge, 50,43 % Uranium Energy Corp., 8,57 % Orano Canada) ergab ein Entdeckungsbohrloch (BL-18) aus dem Jahr 2004 0,69 % U3O8 auf 4,4 m1.

- Das Uranprojekt Hook-Carter (20 % Greenridge, 80 % Denison Mines Corp.) liegt strategisch günstig am südwestlichen Rand des Athabasca-Beckens, etwa 13 km von der Lagerstätte Arrow von NexGen Energy Ltd. und etwa 20 km von der Lagerstätte Triple R von Paladin Energy entfernt.

- Das Uranprojekt Gibbons Creek beherbergt hochgradige uranhaltige Findlinge mit Gehalten von bis zu 4,28 % U3O82, die im Jahr 2013 gefunden wurden. Auf dem Projekt McKenzie Lake wurden im Rahmen eines Prospektionsprogramms im Jahr 2023 drei Proben entnommen, die 844 ppm U-Gesamt (0,101 % U3O8), 273 ppm U-Gesamt und 259 ppm U-Gesamt3 enthielten.

- Das Uranprojekt Nut Lake im Thelon-Becken umfasst historische Bohrungen, die bis zu 9 Fuß mit 0,69 % U3O8, einschließlich 4,90 % U3O8 über 1 Fuß aus 8 Fuß Tiefe4, durchschnitten. Im Rahmen des Prospektionsprogramms 2024 entnahm Greenridge eine Lesesteinprobe aus dem Vorkommen Tundra5, die 31,13 % U3O8 ergab.

- Auf dem Projekt Firebird Nickel wurden zwei Bohrprogramme (7 Bohrlöcher mit insgesamt 1.339 m) durchgeführt, wobei Bohrloch FN20-002 23,8 m mit 0,36 % Ni und 0,09 % Cu durchteufte, einschließlich 10,6 m mit 0,55 % Ni und 0,14 % Cu6.

Das Unternehmen verfügt über strategische Partnerschaften, zu denen Konzessionsgebiete gehören, die von Denison Mines Corp. und Uranium Energy Corp. betrieben und weiterentwickelt werden. Das Managementteam, Board of Directors und das technische Team des Unternehmens verfügen über beträchtliche Erfahrung bei der Kapitalbeschaffung und der Förderung von Bergbauprojekten und sind bestens gerüstet, um neue Investoren anzuziehen und zukünftiges Kapital zu beschaffen.

Quellennachweis:

1 - Black Lake: Pressemitteilung von UEX Corporation vom 12. Oktober 2004.

2 - Gibbons Creek: Pressemitteilung von Lakeland Resources Inc. vom 8. Januar 2014.

3 - McKenzie Lake: Pressemitteilung ALX Resources Corp. vom 7. November 2023.

4 - Nut Lake: Bewertungsbericht 1979 (Nummer 81075) von Pan Ocean Oil Ltd.

5 - Nut Lake: Pressemitteilung von Greenridge Exploration Inc. vom 19. Februar 2024.

6 - Firebird Nickel: Pressemitteilung von ALX Resources Corp. vom 15. April 2020.

Im Namen des Board of Directors von Greenridge

Russell Starr

Chief Executive Officer, Direktor

Telefon: +1 (778) 897-3388

E-Mail: info@greenridge-exploration.com

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Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen, die sich auf die künftige Mineralproduktion, die Liquidität, die Wertsteigerung und das Kapitalmarktprofil von Greenridge, das künftige Wachstumspotenzial von Greenridge und seines Geschäfts sowie auf künftige Explorationspläne beziehen, beruhen auf den begründeten Annahmen, Schätzungen, Erwartungen, Analysen und Meinungen des Managements auf Grundlage seiner Erfahrungen und seiner Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie auf anderen Faktoren, die das Management unter den gegebenen Umständen für relevant und angemessen hält, die sich jedoch als falsch erweisen können. Es wurden Annahmen getroffen, unter anderem in Bezug auf den Preis von Uran, Nickel, Kupfer, Kobalt, Gold und anderen Metallen, die Explorations- und Erschließungskosten, die geschätzten Kosten für die Erschließung von Explorationsprojekten, die Fähigkeit von Greenridge, sicher und effektiv zu arbeiten, und die Fähigkeit des Unternehmens, Finanzierungen zu angemessenen Bedingungen zu erhalten.

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Die Greenridge Exploration Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,44 % und einem Kurs von 0,226EUR auf Tradegate (14. April 2026, 09:49 Uhr) gehandelt.