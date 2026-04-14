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    Rancho BioSciences ernennt Amar Thyagarajan offiziell zum Chief Commercial Officer

    Formalisierung der kommerziellen Führung angesichts steigender Nachfrage nach KI-fähigen, entscheidungsrelevanten wissenschaftlichen Daten in den Biowissenschaften

     

    SAN DIEGO, CA / ACCESS Newswire / 10. April 2026 / Rancho BioSciences gab heute offiziell die Ernennung von Amar Thyagarajan, PhD, zum Chief Commercial Officer bekannt. Thyagarajan, der Anfang dieses Jahres zu Rancho kam, leitet die globale Geschäftsstrategie des Unternehmens, einschließlich Vertrieb, Marketing, strategischer Partnerschaften und Umsatzwachstum in den Bereichen wissenschaftliche Datendienste, Produkte und Allianzen.

     

    Seine Ernennung erfolgt zu einer Zeit, in der Life-Science-Unternehmen zunehmendem Druck ausgesetzt sind, KI zu implementieren – während sie sich weiterhin auf fragmentierte, inkonsistente Daten stützen. Rancho arbeitet mit führenden Pharma- und Biotech-Unternehmen zusammen, um komplexe biomedizinische Daten zu standardisieren und zu strukturieren, was eine schnellere Zielidentifizierung, eine verbesserte Patientenstratifizierung und zuverlässigere klinische Ergebnisse ermöglicht. Bis heute hat Rancho die Top 20 Biopharmaunternehmen unterstützt und über 100 Millionen biologische Experimente in verwertbare, entscheidungsreife Erkenntnisse umgewandelt – wodurch die Nachbearbeitung von Daten um bis zu 90 % reduziert und die Bereitschaft für KI-gestützte Forschung um das bis zu Zehnfache beschleunigt wurden.

     

    Amar bringt mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Förderung von Wachstum und der Entwicklung von Geschäftsstrategien in Unternehmen aus den Bereichen Life Sciences, Daten und F&E-Dienstleistungen mit. Zuletzt war er als Chief Commercial Officer bei Excelra tätig, wo er den weltweiten Vertrieb, das Marketing und strategische Wachstumsinitiativen leitete. Zu Beginn seiner Karriere hatte er Führungspositionen bei der Proteros BioStructures GmbH inne, wo er Partnerschaften im Bereich der strukturbasierten Wirkstoffforschung vorantrieb, sowie bei Aragen Life Sciences, wo er als Head of Strategy für die Gestaltung von Unternehmenswachstumsinitiativen verantwortlich war.

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    Rancho BioSciences ernennt Amar Thyagarajan offiziell zum Chief Commercial Officer Formalisierung der kommerziellen Führung angesichts steigender Nachfrage nach KI-fähigen, entscheidungsrelevanten wissenschaftlichen Daten in den Biowissenschaften SAN DIEGO, CA / ACCESS Newswire / 10. April 2026 / Rancho BioSciences gab heute …
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