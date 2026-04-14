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    Marktkommentar

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    Kornelius Purps (antea): Trump und die Hormone

    Schwache Aktienmärkte im Frühjahr sind typisch, wenn Donald Trump US-Präsident ist. Es gibt aber gute Gründe, um für die kommenden Monate zuversichtlicher zu sein.

    Marktkommentar - Kornelius Purps (antea): Trump und die Hormone
    Foto: www.assetstandard.de

    10.04.2026 - 

    Schlapp und antriebslos – wenn die Tage länger werden und (wovon Menschen berichten, die nicht in Hamburg leben) die Temperaturen steigen, dann setzt bei vielen Menschen die Frühjahrsmüdigkeit ein. Der Körper kämpft mit einem Hormonwechsel: Der Spiegel des Schlafhormons Melatonin sinkt, jener des Glückshormons Serotonin steigt. Die Frühjahrsmüdigkeit ist unter Menschen genauso verbreitet wie unter Aktien, wobei eine Präsidentschaft Trump die Symptome an der Börse regelmäßig verstärkt. Sechs Mal fiel der Monat März in eine Amtszeit Trumps, fünf Mal sackte der S&P 500 ab. Auch in diesem Jahr gab es ein Minus von fünf Prozent. Ist da ein Muster erkennbar? Und wann setzt der Serotonin-Schub ein? Ein Hormon-Check.

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