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    Zu spät? Noch nicht.

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    1.800 % reichen nicht: Diese Aktie wird jetzt Nasdaq-100-Star

    Seit dem Sommer ist die Aktie über 1.800 Prozent gestiegen. Jetzt rückt SanDisk in den Nasdaq-100 auf. Das könnte die nächste Käuferwelle auslösen.

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    Zu spät? Noch nicht. - 1.800 % reichen nicht: Diese Aktie wird jetzt Nasdaq-100-Star
    Foto: SOPA Images - picture alliance / Sipa USA

    Die Aktie von SanDisk hat ihre spektakuläre Rallye am Montag mit einem weiteren zweistelligen Kurssprung fortgesetzt. Auslöser war die angekündigte Aufnahme in den Nasdaq-100, den wichtigsten Technologieindex der USA. Ab dem 20. April ersetzt SanDisk dort den Softwarekonzern Atlassian.

    Die Aufnahme in den Index gilt an der Wall Street als wichtiger Kurstreiber. Zahlreiche ETFs und Fonds bilden den Nasdaq-100 exakt nach und müssen neue Mitglieder automatisch kaufen. Dadurch entsteht oft zusätzlicher Kaufdruck, der Aktien kurzfristig weiter nach oben treiben kann. Genau darauf setzen derzeit viele Anleger.

    SanDisk zählt ohnehin bereits zu den spektakulärsten Gewinnern am US-Markt. Seit dem vergangenen Sommer ist der Kurs um mehr als 1.800 Prozent gestiegen, seit Jahresbeginn liegt das Plus bei über 300 Prozent. Damit gehört die Aktie zu den stärksten Werten an den amerikanischen Börsen. Hintergrund ist der Boom bei Speicherchips, die für KI-Rechenzentren, Cloud-Anwendungen und datenintensive Systeme dringend benötigt werden.

    Branchenbeobachter sprechen inzwischen von einem möglichen "Superzyklus". Gemeint ist eine längere Phase, in der die Nachfrage stark wächst, während das Angebot knapp bleibt und die Preise steigen. Davon profitieren Hersteller von NAND-Speichern wie SanDisk besonders stark.

    Zusätzlichen Rückenwind lieferten neue Analystenstudien. Evercore nahm die Aktie mit "Outperform" in die Bewertung auf und nennt ein Kursziel von 1.200 US-Dollar. Im bullishen Szenario hält das Haus sogar 2.600 US-Dollar für möglich. Das entspräche einem Kurspotenzial von rund 168 Prozent. Citi hob das Kursziel von 875 auf 980 US-Dollar an, und auch Bernstein und Cantor Fitzgerald wurden zuletzt bullisher.

    Trotz der Euphorie wächst jedoch auch die Skepsis. Unter Privatanlegern wird zunehmend diskutiert, ob die Rallye bereits überhitzt ist. Einige Marktteilnehmer setzen inzwischen sogar auf fallende Kurse. Die Quote leerverkaufter Aktien ist seit Jahresbeginn gestiegen.

    Entscheidend dürfte nun der 30. April werden. Dann legt SanDisk neue Quartalszahlen vor. Nach dem historischen Kursanstieg muss das Unternehmen zeigen, dass hinter der Euphorie nicht nur Fantasie steckt, sondern weiter starkes Wachstum und steigende Gewinne. Die Erwartungen des Marktes sind inzwischen enorm.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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