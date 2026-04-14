Steigt der Goldpreis jetzt rasant an? Anleger achten bereits auf diese Goldaktie

Anleiherenditen und US-Dollar geben weiterhin den Takt für Gold an

Die Lage im Nahen und Mittleren Osten bestimmt unverändert das Handelsgeschehen an den Finanzmärkten. Aktuell hoffen Dax, Dow Jones Ind. & Co. auf eine Wiederaufnahme der Friedensgespräche zwischen den USA und dem Iran. Der gestrige Wochenauftakt stand noch ganz unter dem Eindruck der am Wochenende gescheiterten Gespräche. Nun keimt also die Hoffnung auf eine Fortsetzung der Gespräche.

Die geopolitischen Entwicklungen beeinflussen auch maßgeblich die Anleiherendite. So stiegen beispielsweise gestern die Renditen der für die Betrachtung wichtigen 10-jährigen US-Staatsanleihen unter dem Eindruck der gescheiterten Gespräche auf knapp 4,37 Prozent. Die Aussicht bzw. die Hoffnung auf eine Fortsetzung der Gespräche ließ die Renditen am Dienstag wieder auf etwa 4,28 Prozent absinken. Sinkende Anleiherenditen begünstigen Gold und geben dem Goldpreis Rückenwind. Da auch vom Devisenmarkt aktuell keine Störfeuer kommen – der wichtige US-Dollar-Index liegt mit derzeit 98 Punkten deutlich unter der wichtigen 100er Marke – sind die Erfolgsaussichten für Gold bezüglich eines erfolgreichen Ausbruchs über die 4.800 US-Dollar gar nicht so schlecht. Dennoch gilt: Die Lage ist fragil und könnte sich jederzeit ändern.

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Anleger achten bereits auf diese Goldaktie – Endeavour Mining

Die Aktie des auf Afrika fokussierten Goldproduzenten Endeavour Mining wurde bereits Ende März an dieser Stelle ausführlich thematisiert und legte seitdem kräftig zu. Unter fundamentalen Aspekten beeindruckt das Unternehmen mit enormer Stärke und bietet so eine interessante Alternative zu den Großen des Sektors, wie Barrick, Newmont oder Agnico Eagle Mines.

Endeavour Mining produzierte im Jahr 2026 1,209 Mio. Unzen Gold zu All-in sustaining costs in Höhe von 1.433 US-Dollar je Unze. Diese starken Zahlen schlugen auch auf die Finanzergebnisse durch. Für 2026 plant der Goldkonzern mit einer Produktion in einer Spanne von 1,090 Mio. Unzen bis 1,265 Mio. Unzen Gold bei AISC zwischen 1.600 US-Dollar und 1.800 US-Dollar je Unze Gold. Am 30. April wird Endeavour Mining die Finanzergebnisse für das 1. Quartal 2026 vorlegen. Dann wird sich zeigen, wie der aussichtsreiche Goldproduzent in das Jahr gestartet ist.

Dass der Markt die starken Fundamentaldaten honoriert, zeigte sich nicht zuletzt während der knackigen Korrektur, die den Goldsektor in den ersten drei März-Wochen fest im Griff hatte. Zwar verzeichnete auch Endeavour Mining den „branchenüblichen“ Kursrückgang von 30 Prozent, doch die Aktie erholte sich auffallend schnell. Der Rücksetzer auf die zentrale Unterstützungszone 37 GBP / 35 GBP lockte Käufer an. Schnell nahm die Erholung Fahrt auf und entwickelte dabei beachtliche Wucht und Vehemenz. Darüber hinaus kristallisiert sich eine V-Formation (orange dargestellt) heraus. Aktuell rückt bereits der Widerstandsbereich um 50 GBP in den Fokus. Sollte die Aktie diese Hürde meistern, könnte es für Endeavour Mining in Richtung 56 GBP und damit Richtung aktuelles Verlaufshoch gehen. Ein Ausbruch über die 56 GBP würde schließlich die V-Formation vervollständigen und möglicherweise eine kräftige Kursrallye initiieren. Wichtige Unterstützungen liegen bei 45 GBP und 40 GBP.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

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