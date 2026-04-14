    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    Aktien New York Ausblick

    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kleine Gewinne - Bankenaktien im Fokus

    Für Sie zusammengefasst
    • Ruhiger US-Handel nach positivem Wochenstart
    • Großbanken im Fokus nach Quartalsbilanzen
    • Airlines und Techwerte bewegen Märkte vorbörslich
    Aktien New York Ausblick - Kleine Gewinne - Bankenaktien im Fokus
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem erfreulichen Wochenauftakt dürfte sich am Dienstag an den US-Börsen zum Auftakt nicht viel tun. Die großen Aktienindizes bewegten sich vorbörslich in der Nähe ihrer Schlusskurse vom Vortag. Im Zentrum des Interesses stehen die Großbanken nach den vorbörslich veröffentlichten Quartalsbilanzen von JPMorgan , der Citigroup und Wells Fargo .

    Den Leitindex Dow Jones Industrial signalisierte der Broker IG rund eine Stunde vor dem Börsenauftakt moderat höher bei 48.242 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 dürfte ein halbes Prozent höher in den Handel gehen bei 25.513 Zählern.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu NASDAQ 100!
    Short
    28.210,47€
    Basispreis
    22,64
    Ask
    × 10,63
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.595,17€
    Basispreis
    25,35
    Ask
    × 10,59
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Aktien von JPMorgan verloren im vorbörslichen Handel knapp ein Prozent. Das Investmenthaus hat zwar im ersten Geschäftsquartal im Aktien- und Anleihengeschäft mehr verdient als erwartet; die Prognose für den wichtigen Nettozinsüberschuss im Gesamtjahr blieb jedoch hinter den Erwartungen zurück.

    Aktien der Citigroup gewannen 1,3 Prozent. Hier lief der Handel mit Festverzinslichen, Rohstoffen und Devisen besser als angenommen. Papiere von Wells Fargo verloren dagegen gut zwei Prozent. Der Nettozinsüberschuss blieb im ersten Quartal hinter den Erwartungen zurück.

    Johnson & Johnson verloren ein Prozent. Der Gesundheitskonzern blieb im ersten Quartal mit dem Ergebnis je Aktie leicht unter der Markterwartung, wie es im Handel hieß.

    American Airlines verteuerten sich vorbörslich um fast neun Prozent und United Airlines um knapp drei Prozent. Der Chef von United Airlines, Scott Kirby, erwägt einen Zusammenschluss mit dem Kontrahenten, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen berichtet. Mit einem solchen Deal würde die weltweit größte Fluggesellschaft entstehen.

    Daneben bewegten Analystenkommentare die Kurse. So stiegen Tesla um knapp zwei Prozent, nachdem die Bank UBS das Verkaufsvotum für die Aktien gestrichen hatte. Eine neue Kaufempfehlung von UBS für Ford -Aktien ließ diese um zweieinhalb Prozent zulegen./bek/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie

    Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,90 % und einem Kurs von 264,2 auf Tradegate (14. April 2026, 14:22 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um 0,00 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,12 %.

    Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,14 Bil..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 382,00USD. Von den letzten 7 Analysten der Tesla Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 145,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von -52,45 %/+63,96 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Dow Jones. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    10 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien New York Ausblick Kleine Gewinne - Bankenaktien im Fokus Nach dem erfreulichen Wochenauftakt dürfte sich am Dienstag an den US-Börsen zum Auftakt nicht viel tun. Die großen Aktienindizes bewegten sich vorbörslich in der Nähe ihrer Schlusskurse vom Vortag. Im Zentrum des Interesses stehen die Großbanken …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     