    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsZenatech AktievorwärtsNachrichten zu Zenatech
    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    ZenaTech erweitert mit der Übernahme der Firma NOW Solutions Inc. sein SaaS-Geschäft für Unternehmen auf Kunden im staatlichen und öffentlichen Bereich und stärkt damit das Wachstum bei den wiederkehrenden Umsätzen

    ZenaTech erweitert mit der Übernahme der Firma NOW Solutions Inc. sein SaaS-Geschäft für Unternehmen auf Kunden im staatlichen und öffentlichen Bereich und stärkt damit das Wachstum bei den wiederkehrenden Umsätzen
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Vancouver, British Columbia, 14. April 2026 / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) („ZenaTech“), ein Anbieter von Technologielösungen, der auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, gibt die Übernahme aller wesentlichen Vermögenswerte der Firma NOW Solutions Inc. bekannt. Die auf HR- und Lohnverrechnung spezialisierte Softwarefirma mit Sitz in Richardson (Texas) kann mit einem langjährigen Kundenstamm wie Schulen, Krankenhäusern, städtischen Betrieben und Regierungsbehörden in den Vereinigten Staaten und Kanada aufwarten. Die Vermögenswerte des auf Personalmanagementsysteme (HRMS) spezialisierten Dienstleisters, der Klein- und Mittelbetriebe mit einer Belegschaft zwischen 1.000 und 20.000 Mitarbeitern betreut, wurden im Rahmen eines Insolvenzverkaufs nach US-amerikanischem Insolvenzrecht erworben. Durch diese Übernahme wird das Unternehmen um ein Geschäft mit wiederkehrenden Umsätzen und jahrzehntelangen Kundenbeziehungen erweitert, wodurch der Enterprise-SaaS-Bereich sowie das Portfolio an Softwareunternehmen und -marken von ZenaTech weiter gestärkt werden.

     

    „Mit dieser Übernahme – einer Firma, die schon lange am Markt vertreten ist und über langjährige Beziehungen zu Stammkunden verfügt – können wir unser SaaS-Geschäft für Unternehmen weiter stärken und ausweiten“, so Shaun Passley, Ph.D., CEO von ZenaTech. „Wir sind bestrebt, den Nutzen für unsere langjährigen Kunden zu optimieren und gleichzeitig unseren Kundenstamm zu vergrößern. Von besonderer Bedeutung ist, dass wir durch diese Transaktion eine bedeutende Klientel aus dem staatlichen und öffentlichen Sektor dazugewinnen. Nachdem es sich bei vielen dieser Kunden um jahrzehntelange Stammkunden handelt, sichern wir uns damit eine dauerhafte Einnahmequelle und bilden die Grundlage für ein nachhaltiges, qualitativ hochwertiges Wachstum für unsere Investoren.“

     

    NOW Solutions ist ein Anbieter von Personalverwaltungs- und Lohnabrechnungslösungen, der Unternehmen dabei unterstützt, ihre betrieblichen Abläufe zu optimieren und das Personalmanagement zu verbessern. Mit der webbasierten Plattform emPath stellt das Unternehmen einen Dienst bereit, der Personalverwaltungs- und Lohnabrechnungsfunktionen in einem einzigen, leicht zugänglichen System vereint. Die Plattform emPath ermöglicht es Unternehmen, die Entlohnung der Mitarbeiter, die Erfassung von Kompetenzen, das Abwesenheitsmanagement, Leistungsbeurteilungen und Personalanalysen effizient zu verwalten – und bietet gleichzeitig Self-Service-Funktionen, die von den Mitarbeitern eigenständig genutzt werden können und den Verwaltungsaufwand entsprechend reduzieren.

    Seite 1 von 4 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ZenaTech erweitert mit der Übernahme der Firma NOW Solutions Inc. sein SaaS-Geschäft für Unternehmen auf Kunden im staatlichen und öffentlichen Bereich und stärkt damit das Wachstum bei den wiederkehrenden Umsätzen Vancouver, British Columbia, 14. April 2026 / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) („ZenaTech“), ein Anbieter von Technologielösungen, der auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS sowie …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     