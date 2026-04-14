ZenaTech erweitert mit der Übernahme der Firma NOW Solutions Inc. sein SaaS-Geschäft für Unternehmen auf Kunden im staatlichen und öffentlichen Bereich und stärkt damit das Wachstum bei den wiederkehrenden Umsätzen

Vancouver, British Columbia, 14. April 2026 / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) („ZenaTech“), ein Anbieter von Technologielösungen, der auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, gibt die Übernahme aller wesentlichen Vermögenswerte der Firma NOW Solutions Inc. bekannt. Die auf HR- und Lohnverrechnung spezialisierte Softwarefirma mit Sitz in Richardson (Texas) kann mit einem langjährigen Kundenstamm wie Schulen, Krankenhäusern, städtischen Betrieben und Regierungsbehörden in den Vereinigten Staaten und Kanada aufwarten. Die Vermögenswerte des auf Personalmanagementsysteme (HRMS) spezialisierten Dienstleisters, der Klein- und Mittelbetriebe mit einer Belegschaft zwischen 1.000 und 20.000 Mitarbeitern betreut, wurden im Rahmen eines Insolvenzverkaufs nach US-amerikanischem Insolvenzrecht erworben. Durch diese Übernahme wird das Unternehmen um ein Geschäft mit wiederkehrenden Umsätzen und jahrzehntelangen Kundenbeziehungen erweitert, wodurch der Enterprise-SaaS-Bereich sowie das Portfolio an Softwareunternehmen und -marken von ZenaTech weiter gestärkt werden.

„Mit dieser Übernahme – einer Firma, die schon lange am Markt vertreten ist und über langjährige Beziehungen zu Stammkunden verfügt – können wir unser SaaS-Geschäft für Unternehmen weiter stärken und ausweiten“, so Shaun Passley, Ph.D., CEO von ZenaTech. „Wir sind bestrebt, den Nutzen für unsere langjährigen Kunden zu optimieren und gleichzeitig unseren Kundenstamm zu vergrößern. Von besonderer Bedeutung ist, dass wir durch diese Transaktion eine bedeutende Klientel aus dem staatlichen und öffentlichen Sektor dazugewinnen. Nachdem es sich bei vielen dieser Kunden um jahrzehntelange Stammkunden handelt, sichern wir uns damit eine dauerhafte Einnahmequelle und bilden die Grundlage für ein nachhaltiges, qualitativ hochwertiges Wachstum für unsere Investoren.“

NOW Solutions ist ein Anbieter von Personalverwaltungs- und Lohnabrechnungslösungen, der Unternehmen dabei unterstützt, ihre betrieblichen Abläufe zu optimieren und das Personalmanagement zu verbessern. Mit der webbasierten Plattform emPath stellt das Unternehmen einen Dienst bereit, der Personalverwaltungs- und Lohnabrechnungsfunktionen in einem einzigen, leicht zugänglichen System vereint. Die Plattform emPath ermöglicht es Unternehmen, die Entlohnung der Mitarbeiter, die Erfassung von Kompetenzen, das Abwesenheitsmanagement, Leistungsbeurteilungen und Personalanalysen effizient zu verwalten – und bietet gleichzeitig Self-Service-Funktionen, die von den Mitarbeitern eigenständig genutzt werden können und den Verwaltungsaufwand entsprechend reduzieren.