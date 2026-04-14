BARCLAYS stuft DIAGEO auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Diageo von 2360 auf 2320 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Laurence Whyatt passte seine Schätzungen für den Spirituosenkonzern am Dienstag an positive Timingeffekte durch das chinesische Neujahrsfest und Ostern an. Im Ausblick auf den Quartalsbericht zeigte er sich etwas optimistischer für das dritte Geschäftsquartal. Das geringere Kursziel begründete er mit Währungsbewegungen und Anpassungen beim Umlaufkapital./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 10:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 10:02 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 10:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 10:02 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,20 % und einem Kurs von 17,17EUR auf Tradegate (14. April 2026, 14:20 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Laurence Whyatt
Analysiertes Unternehmen: DIAGEO
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 23,2
Kursziel alt: 23,6
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Laurence Whyatt
Analysiertes Unternehmen: DIAGEO
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 23,2
Kursziel alt: 23,6
Währung: GBP
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