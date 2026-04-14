BARCLAYS stuft DIAGEO auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Diageo von 2360 auf 2320 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Laurence Whyatt passte seine Schätzungen für den Spirituosenkonzern am Dienstag an positive Timingeffekte durch das chinesische Neujahrsfest und Ostern an. Im Ausblick auf den Quartalsbericht zeigte er sich etwas optimistischer für das dritte Geschäftsquartal. Das geringere Kursziel begründete er mit Währungsbewegungen und Anpassungen beim Umlaufkapital./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 10:01 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 10:02 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,20 % und einem Kurs von 17,17EUR auf Tradegate (14. April 2026, 14:20 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Laurence Whyatt

Analysiertes Unternehmen: DIAGEO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 23,2

Kursziel alt: 23,6

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 23,20 £ , was eine Steigerung von +55,08% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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