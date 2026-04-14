BARCLAYS stuft BEIERSDORF AG auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 86 Euro auf "Overweight" belassen. Die Hamburger dürften schwach ins Jahr gestartet sein, schrieb Warren Ackerman am Dienstag in einem Ausblick auf den Quartalsbericht am 21. April. Die Marke La Prairie dürfte zweistellig geschrumpft sein und auch Nivea dürfte schwach gelaufen sein. Innovationen seien erst im zweiten Quartal wieder zu erwarten./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 09:31 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 10:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,13 % und einem Kurs von 75,32EUR auf Tradegate (14. April 2026, 14:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Warren Ackerman

Analysiertes Unternehmen: BEIERSDORF AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 86

Kursziel alt: 86

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 86,00 € , was eine Steigerung von +13,79% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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