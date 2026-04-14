BARCLAYS stuft BEIERSDORF AG auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 86 Euro auf "Overweight" belassen. Die Hamburger dürften schwach ins Jahr gestartet sein, schrieb Warren Ackerman am Dienstag in einem Ausblick auf den Quartalsbericht am 21. April. Die Marke La Prairie dürfte zweistellig geschrumpft sein und auch Nivea dürfte schwach gelaufen sein. Innovationen seien erst im zweiten Quartal wieder zu erwarten./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 09:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 10:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 09:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 10:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,13 % und einem Kurs von 75,32EUR auf Tradegate (14. April 2026, 14:24 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Warren Ackerman
Analysiertes Unternehmen: BEIERSDORF AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 86
Kursziel alt: 86
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Warren Ackerman
Analysiertes Unternehmen: BEIERSDORF AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 86
Kursziel alt: 86
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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