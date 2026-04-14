Kurzer Leitfaden: Was sind Dividenden?

Passives Einkommen mit Dividenden ist beliebt – denn dafür muss man nichts weiter tun, als entsprechende Aktien zu einem bestimmten Zeitpunkt im Depot zu haben.

Hier ein kurzer Leitfaden, was es beim Thema Dividenden zu beachten gilt.

Wie oft werden Dividenden ausgeschüttet?

Dividenden gibt es in Deutschland traditionell einmal pro Jahr, in der Regel im Frühjahr. Denn dann finden hierzulande die Hauptversammlungen statt, bei denen die Auszahlung bzw. die Höhe der Dividende beschlossen werden. In den USA zum Beispiel sind vier Dividendenzahlungen pro Jahr die Regel. Auch Dividenden-ETFs schütten unterschiedlich oft aus. Wer clever ist, kann durch die Wahl bzw. Zusammenstellung entsprechender Dividendenwerte somit jeden Monat Zusatzeinnahmen verbuchen.

Was ist eine Dividende genau?

Eine Dividende ist der Gewinnanteil, den Unternehmen an ihre Aktionäre ausbezahlen. Hierzu sind die Konzerne nicht verpflichtet. Viele Unternehmen sehen es jedoch als Teil ihrer Aktionärspolitik an, ihre Anteilseigner regelmäßig am Unternehmenserfolg zu beteiligen. Ein Recht darauf gibt es allerdings nicht. Tech-Unternehmen gelten eher als bescheidene Dividendenzahler, hier geht der Gewinn oft in die weitere Produktentwicklung o.ä. Versicherungskonzerne oder klassische Standardwerte dagegen zahlen häufig Dividenden aus.

Wer bestimmt die Höhe der Dividende?

Die Höhe der Dividende wird auf der Hauptversammlung beschlossen. Der Vorstand macht einen Vorschlag zur Höhe und die Hauptversammlung beschließt dies mit einfacher Mehrheit.

Welche Aktionäre sind dividendenberechtigt?

Damit die Dividende auch ausbezahlt wird, muss die entsprechende Aktie zum Hauptversammlungstermin im Depot liegen. Es lohnt sich also, den Dividendenkalender im Blick zu haben bzw. sich über die HV-Termine zu informieren. Die Auszahlung der Dividende erfolgt dann automatisch.

Warum sinkt der Aktienkurs nach Auszahlung der Dividende?

Beobachtet man den Kursverlauf, geht es nach dem Auszahlungstermin kurz nach unten. Der Aktienkurs sinkt dann um den Dividendenabschlag. Dies ist ganz normal und ex-Dividende-Aktien werden von manchen Investoren bevorzugt gekauft, weil sie dann günstiger sind.

Was ist ein Dividendenaristokrat?

„Dividendenaristokrat“ ist ein gängiger Begriff für Unternehmen, die mindestens 25 Jahre lang Dividenden ausgezahlt und diese zudem kontinuierlich erhöht haben. Dividendenaristokraten gelten somit als besonders stabile und lukrative Dividendenzahler.

Wie berechnet sich die Dividendenrendite?

Um Dividendenaktien zu vergleichen, kann man die Dividendenrendite heranziehen. Die prozentual angegebene Kennzahl wird berechnet, indem die Dividende durch den Aktienkurs geteilt und das Ergebnis mit 100 multipliziert wird.

Sind Dividenden vergleichbar mit Zinsen?

Nein, Dividenden sind keine Zinsen – auch wenn sie oft als „neue Zinsen“ während der Nullzinsphase bezeichnet wurden. Zinsen werden als Gegenleistung für die Bereitstellung von Kapital gezahlt, z.B. bei Anleihen. Der Anleihe-Besitzer ist somit Kreditgeber für ein Unternehmen oder einen Staat. Bei Dividenden dagegen ist der Anleger mit seinen Aktien Anteilseigner am Unternehmen. Dividenden haben auch keine feste Höhe, sondern können höher oder niedriger als im Vorjahr ausfallen – oder auch mal ganz gestrichen werden.

Gibt es Unterschiede zwischen Stammaktien und Vorzugsaktien?

Inhaber von Vorzugsaktien haben bei der Hauptversammlung im Gegensatz zu Stammaktionären kein Stimmrecht, profitieren dafür aber von einem Vorrang bei den Dividenden. Bei Vorzugsaktien wird die Dividende zudem oft als fester Betrag oder fester Satz ausgezahlt. Wer auf Mitspracherechte verzichten möchte, profitiert mit Vorzugsaktien somit von einer Bevorzugung bei der Dividendenzahlung.

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