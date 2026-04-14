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    Italien setzt Verteidigungsvereinbarung mit Israel aus

    Für Sie zusammengefasst
    • Italien setzt Verteidigungsvereinbarung mit Israel aus
    • Regierung kritisiert Israels Vorgehen im Libanon
    • Tajani besucht Libanon und drückt Solidarität
    Italien setzt Verteidigungsvereinbarung mit Israel aus
    Foto: Siarhei - 356130783

    ROM (dpa-AFX) - Italien hat eine Vereinbarung zur Verteidigungskooperation mit Israel ausgesetzt. "Angesichts der aktuellen Situation hat die Regierung beschlossen, die automatische Verlängerung der Verteidigungsvereinbarung mit Israel auszusetzen", zitierte die Nachrichtenagentur Ansa Regierungschefin Giorgia Meloni bei einer Veranstaltung in Verona. Die Vereinbarung legte laut Ansa eine Art Rahmen für die Zusammenarbeit im Verteidigungssektor fest.

    Meloni und ihre rechte Regierung gehören in Europa zu den engsten Verbündeten Israels. Zuletzt verschärfte Rom aber die Kritik an Israels militärischem Vorgehen im Libanon. Außenminister Antonio Tajani besuchte in den vergangenen Tagen den Libanon und traf dort Präsident Joseph Aoun. Er erklärte, er sei dort, um die "Solidarität Italiens nach den inakzeptablen Angriffen Israels auf die Zivilbevölkerung" zum Ausdruck zu bringen.

    Offizielle Angaben zu den möglichen Auswirkungen der Aussetzung der Vereinbarung, bei der es sich laut Ansa um ein sogenanntes Memorandum of Understanding handelt, gab es zunächst nicht. Das israelische Nachrichtenportal "ynet" berichtete allerdings unter Berufung auf Sicherheitsquellen, die Vereinbarung habe inhaltlich kaum Substanz gehabt. Die italienische Entscheidung habe deswegen auch keine praktische Bedeutung./rme/DP/nas





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