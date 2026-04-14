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    Amazon übernimmt Satellitenbetreiber Globalstar - Vereinbarung mit Apple

    Für Sie zusammengefasst
    • Amazon übernimmt Satellitenbetreiber Globalstar
    • Aktionäre erhalten 90 US-Dollar oder Amazon-Aktien
    • Amazon Leo bietet Dienste für iPhone und Apple Watch
    Amazon übernimmt Satellitenbetreiber Globalstar - Vereinbarung mit Apple
    Foto: Arne Dedert - DPA

    SEATTLE/COVINGTON (dpa-AFX) - Der Online-Händler und Internetkonzern Amazon treibt den Aufbau eines eigenen Satellitengeschäfts voran und übernimmt dazu den Satellitenbetreiber Globalstar . Wie Amazon am Dienstag mitteilte, sollen die bisherigen Globalstar-Aktionäre entweder 90 US-Dollar pro Aktie erhalten oder Amazon-Anteile im entsprechenden Gegenwert. Falls Globalstar bestimmte technische Meilensteine nicht erreicht, könnte der Preis aber noch sinken. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg über den Deal spekuliert.

    Die Transaktion sei bereits mehrheitlich von den Aktionären genehmigt worden. Sie soll vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen im kommenden Jahr abgeschlossen werden, hieß es vom Unternehmen weiter. Amazon baut derzeit unter dem Namen Amazon Leo ein eigenes Netz aus Satelliten im niedrigen Orbit auf. Das durch Globalstar ergänzte neue Amazon-Leo-D2D-System solle Mobilfunknetzbetreibern helfen, Sprach-, Text- und Datendienste für Kunden über die Reichweite terrestrischer Mobilfunknetze hinaus zu erweitern.

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    Zeitgleich zur Übernahme verkündete der Konzern am Dienstag eine Vereinbarung mit dem iPhone-Hersteller Apple. So sollen künftig über Amazon Leo auch Satellitendienste für bestimmte unterstützte Modelle des iPhone und der Apple-Watch bereitgestellt werden./tav/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie

    Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,98 % und einem Kurs von 206 auf Tradegate (14. April 2026, 14:48 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um +13,86 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,82 %.

    Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,24 Bil..

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 288,60USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 265,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 301,00USD was eine Bandbreite von +27,56 %/+44,89 % bedeutet.




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