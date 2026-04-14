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    Ex-BVB-Profi Kohler über Schlotterbeck-Deal

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    'Keine echte Liebe'

    Für Sie zusammengefasst
    • Kohler: Ausstiegsklausel kein echtes Bekenntnis
    • Kohler kritisiert BVB für Reagieren statt Agieren
    • Kohler: Pfiffe gegen Schlotterbeck schaden Team
    Ex-BVB-Profi Kohler über Schlotterbeck-Deal - 'Keine echte Liebe'
    Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

    DORTMUND (dpa-AFX) - Der frühere BVB-Profi Jürgen Kohler hat sich kritisch zu den Umständen der Vertragsverlängerung von Nico Schlotterbeck bei Borussia Dortmund geäußert. "Ganz ehrlich: Eine Ausstiegsklausel ist für mich kein klares Bekenntnis. Das ist keine echte Liebe", sagte Kohler bei Sport1. Schlotterbeck hatte seinen Vertrag in der vergangenen Woche nach zähem Ringen bis 2031 verlängert.

    Das neue Arbeitspapier soll eine Ausstiegsklausel für bestimmte Vereine beinhalten, die bereits im Sommer greifen soll und beim BVB lange Zeit verpönt war. "Du verlängerst - aber planst gleichzeitig schon den nächsten Schritt. Das ist kein Zeichen von Stärke", betonte Kohler und erklärte: "Du hast jetzt einen Topspieler - aber mit eingebauter Exit-Strategie. In solchen Konstellationen gibt es oft keinen echten Gewinner."

    Kritik an Pfiffen gegen Schlotterbeck

    Für den Verein selbst bewertete Kohler das Vorgehen daher als durchaus problematisch. "Bei Borussia Dortmund habe ich oft das Gefühl, dass man eher reagiert als agiert. Wenn du immer schon den nächsten Abgang einkalkulierst, wirst du nie ganz oben ankommen", betonte der 60-Jährige. "Ein Topspieler darf gar nicht erst das Gefühl haben, er müsse wechseln, um den nächsten Schritt zu gehen."

    Klare Worte fand Kohler indes aber auch zu den Pfiffen einiger Fans gegen Schlotterbeck bei seinem ersten Auftritt vor heimischen Fans gegen Bayer Leverkusen nach Bekanntwerden der Vertragsverlängerung am vergangenen Samstag. "Ich verstehe den Frust, aber in kritischen Phasen braucht ein Spieler Unterstützung - keine zusätzliche Unruhe. Am Ende hilft das weder ihm noch der Mannschaft", erklärte der Weltmeister von 1990./jgl/DP/men

    Borussia Dortmund

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    ISIN:DE0005493092WKN:549309

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie

    Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,61 % und einem Kurs von 3,29 auf Tradegate (14. April 2026, 14:48 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um +7,83 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,79 %.

    Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 360,44 Mio..

    Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9400 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +53,14 %/+53,14 % bedeutet.




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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung der BVB-Aktie: Die Schlotterbeck-Vertragsverlängerung wird kontrovers diskutiert (Ausgangsklausel vs. Klubinteresse) und als potenzieller Kurstreiber oder -risiko gesehen. Nutzer nennen kurzfristige Ziele um ~3,45 und ein saisonales Hoch von 3,8–3,9 im Spätsommer, sehen Sentiment als konträres Kaufsignal, diskutieren Transfers, Verkaufserlöse, CL‑Erfolg und Short‑Coverings als Treiber; Einzelne sichern Positionen bei 3,50/3,75.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Borussia Dortmund eingestellt.

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