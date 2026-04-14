Wirtschaft
GKV-Spitzenverband lehnt Reduzierung von Krankenkassen ab
"Hier wird mal wieder eine Debatte ohne Hand und Fuß geführt, die an der Realität völlig vorbeigeht", sagte Oliver Blatt, Vorstandsvorsitzender des GKV-Spitzenverbandes, dem "Stern". "Herr Linnemann hat offenbar den Bericht der Finanzkommission Gesundheit nicht gelesen, der deutlich herausarbeitet, dass der Anteil der Verwaltungsausgaben an den Gesamtausgaben seit Jahren sinkt." Blatt sagte weiter: "Wir erwarten von der Politik die Kraft zu echten Strukturreformen und nicht die Flucht in Scheindebatten."
Blatt wies im "Stern" diese Argumentation vehement zurück. "Von weit über tausend Krankenkassen in den 90er-Jahren sind heute nur noch 93 an der Versorgung beteiligt und stehen im Wettbewerb um gute Versorgung und guten Service. Stand heute sind die gesetzlichen Krankenkassen das gute Beispiel dafür, wie Versorgung und Verwaltung schlank organisiert und laufend optimiert werden kann. Wenn alle Bereiche in unserem Gesundheitssystem so veränderungsbereit wären wie die Krankenkassen, wären viele Probleme sicherlich längst gelöst."
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Nach vielen Jahren mit Sky habe ich jetzt tatsächlich mein Abo auslaufen lassen. Der Grund war eine Preiserhöhung von 25 auf 45 EUR. Solche Ankündigungen gab es in den letzten Jahren immer wieder einmal, aber wenn man dann abgelehnt hat, hat man recht bald ein Verlängerungsangebot in der Nähe des vorherigen Preises erhalten. Dieses Mal nicht. Die Kündigung wurde klaglos akzeptiert. War das nun Zufall oder ist das die neue Geschäftspolitik: Wenn Letzteres zutrifft, bin ich auf die Entwicklung der Kundenzahlen bei Sky gespannt.
Dieses mal könnte es anders kommen, da ja ab dem Tag der ex Dividende ein neues ARP starten soll.
Problem wird nur sein, dass man nach dem Dividendentermin die Aktie wohl unter 30 einsammeln kann.