Heidelberger Druckmaschinen Aktie - deutliches Plus durch Drohnen-Fantasie

Heidelberger Druckmaschinen gründet ein Joint Venture, um in das Drohnen-Geschäft einzusteigen. Bei der Aktie sorgt das - verzögert - für einen kräftigen Kursanstieg. Wird dieser Anstieg von Dauer sein - oder wieder in sich zusammenfallen, weil das Kerngeschäft, der Druckmaschinenbau schwierig blebt? Weiterlesen