Plusvisionen-Anaylse
Heidelberger Druckmaschinen Aktie - deutliches Plus durch Drohnen-Fantasie
Heidelberger Druckmaschinen gründet ein Joint Venture, um in das Drohnen-Geschäft einzusteigen. Bei der Aktie sorgt das - verzögert - für einen kräftigen Kursanstieg.
Heidelberger Druckmaschinen gründet ein Joint Venture, um in das Drohnen-Geschäft einzusteigen. Bei der Aktie sorgt das - verzögert - für einen kräftigen Kursanstieg. Wird dieser Anstieg von Dauer sein - oder wieder in sich zusammenfallen, weil das Kerngeschäft, der Druckmaschinenbau schwierig blebt? Weiterlesen
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